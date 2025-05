直落二闖日內瓦4強　喬科維奇賽後捧蛋糕歡慶38歲生日

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)直落二晉級後,官方給予蛋糕慶38歲生日。(圖/翻攝至Djokovic個人X)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間23日凌晨,塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)在日內瓦公開賽8強中以6比4、6比4擊敗義大利好手阿納爾迪(Matteo Arnaldi),連續兩年晉級4強;上個月在馬德里大師賽輸給阿納爾迪後,喬科維奇此役從第2盤1比4落後連下5局,在1小時40分鐘內收下比賽,以勝利之姿慶祝38歲生日。

「再次打進4強真的很棒,」喬科維奇賽後說道,「希望今年我能再進一步,這是我的目標,我認為我現在的表現非常不錯,雖然是直落二勝出,但比賽其實比比分顯示的更為激烈,第二盤我曾以1比4落後,但不知道怎麼的,我竟然沒有再丟一局。」

「我在心理和情緒上找到了最佳狀態和平衡,才能在最需要的時候打出最佳表現。希望明天我能延續這樣的狀態,」喬科維奇接著說。

回顧比賽第2盤第5局,當時喬科維奇在救球時伸出右膝後一度露出痛苦表情,引起觀眾一陣驚呼,喬科維奇曾在去年動過膝部手術,但他迅速恢復狀態,擾亂阿納爾迪的節奏,並在關鍵第9局破發成功後怒吼慶祝,隨後輕鬆保發拿下比賽。

目前喬科維奇與阿納爾迪的對戰紀錄為1勝1敗,他在4強賽的對手將是英國名將諾里(Cameron Norrie);諾里在8強賽中以7比6(6)、6比4擊敗5號種子巴比倫(Alexei Popyrin),打進個人生涯第9場紅土4強。