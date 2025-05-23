運動雲

>

直落二闖日內瓦4強　喬科維奇賽後捧蛋糕歡慶38歲生日

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）直落二晉級後，官方給予蛋糕慶38歲生日。（圖／翻攝至Djokovic個人X）

▲塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）直落二晉級後，官方給予蛋糕慶38歲生日。（圖／翻攝至Djokovic個人X）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間23日凌晨，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在日內瓦公開賽8強中以6比4、6比4擊敗義大利好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），連續兩年晉級4強；上個月在馬德里大師賽輸給阿納爾迪後，喬科維奇此役從第2盤1比4落後連下5局，在1小時40分鐘內收下比賽，以勝利之姿慶祝38歲生日。

「再次打進4強真的很棒，」喬科維奇賽後說道，「希望今年我能再進一步，這是我的目標，我認為我現在的表現非常不錯，雖然是直落二勝出，但比賽其實比比分顯示的更為激烈，第二盤我曾以1比4落後，但不知道怎麼的，我竟然沒有再丟一局。」

「我在心理和情緒上找到了最佳狀態和平衡，才能在最需要的時候打出最佳表現。希望明天我能延續這樣的狀態，」喬科維奇接著說。

回顧比賽第2盤第5局，當時喬科維奇在救球時伸出右膝後一度露出痛苦表情，引起觀眾一陣驚呼，喬科維奇曾在去年動過膝部手術，但他迅速恢復狀態，擾亂阿納爾迪的節奏，並在關鍵第9局破發成功後怒吼慶祝，隨後輕鬆保發拿下比賽。

目前喬科維奇與阿納爾迪的對戰紀錄為1勝1敗，他在4強賽的對手將是英國名將諾里（Cameron Norrie）；諾里在8強賽中以7比6（6）、6比4擊敗5號種子巴比倫（Alexei Popyrin），打進個人生涯第9場紅土4強。

關鍵字： ATP喬科維奇日內瓦網賽喬科維奇日內瓦網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

「孫孫太可愛了！」孫易磊初登板登熱搜　強心臟＋反差萌圈粉

「孫孫太可愛了！」孫易磊初登板登熱搜　強心臟＋反差萌圈粉

快訊／林昀儒、高承睿「雙殺」中國組合　挺進世錦賽4強保底銅牌

快訊／林昀儒、高承睿「雙殺」中國組合　挺進世錦賽4強保底銅牌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

熱門新聞

「那投手育成上來的？」孫易磊被注意到了！軟銀監督讚不簡單

勝騎士肩傷歸期未定　兄弟鎖定新洋投人選

「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗：很感謝隊友幫忙

《第一神拳》主題曲響起！孫易磊熱血初登板　感謝古林睿煬關鍵提點

讀者回應

﻿

熱門新聞

1孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

2勝騎士歸期未定　兄弟鎖定新洋投

3新庄問再投1局？孫易磊：謝謝！我上

4世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

5檢討沒搶到好球數領先　古林睿煬逃敗

最新新聞

1快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝

2高國慶「打得歡樂」　郭岱琦想續戰後年

3高國輝「切桿」安打　看周思齊滑接

4西冠首戰輸球　蟻人檢討到凌晨3點

5高國輝帶頭打敗ENERGY　山羊兄弟2連勝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

30多名職棒退役球員齊聚　周思齊:這畫面滿美歡迎來看

人生首支場內全壘打　林瀚好喘：快要不能呼吸

周思齊差點開轟直呼好可惜　甲子園大師約定2年後報仇

孫易磊轉支配下火速上一軍！新庄監督曝「台灣雙星」夢幻安排

彰化縣警局訓練科長林世明　摔翻俄羅斯高手...奪世壯運柔道金牌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366