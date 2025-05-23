即將離隊結束13年皇馬生涯　「魔笛」莫德里奇：由衷感到自豪

▲「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
西甲勁旅皇家馬德里傳奇球星「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）即將在今年夏天世界冠軍球會盃後離隊，球團與莫德里奇雙雙於台灣時間23日凌晨宣布這項消息。
Luka Modrić announces he will be leaving Real Madrid after 13 seasons and 28 trophies with the club pic.twitter.com/gw7AHQmkcl— B/R Football (@brfootball) May 22, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
今年39歲的莫德里奇一共效力皇馬13個賽季，他為皇馬踢下28座冠軍，是隊史手握最多大賽獎盃的選手，莫德里奇在2018年奪下金球獎，儘管近幾季在隊中上場時間有所減少，但他仍然扮演重要角色，本賽季莫德里奇在西甲出場34次，其中16場擔任先發。
Luka Modric - In this shirt pic.twitter.com/XfrOdY5Con— (@idoxvi) May 22, 2025
「皇家馬德里俱樂部與我們的隊長莫德里奇已達成協議，在球隊參加6月18日於美國舉行的世界冠軍球會盃後，結束這段難忘的球員生涯，」皇家馬德里在聲明中表示，「我們對這位已是球隊與世界足球傳奇的球員，表達最誠摯的感謝與深厚的敬意。」
「皇家馬德里祝福莫德里奇與他的家人在人生新階段一切順利，這個周六，伯納烏球場將在我們本賽季最後一場西甲比賽中向他致敬。」
Luka Modric leaves Real Madrid as the most decorated player in their history:— LiveScore (@livescore) May 22, 2025
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Oh, and a Ballon d'Or pic.twitter.com/Uga6m1An06
莫德里奇個人也在社群媒體上發表長文，「親愛的馬德里球迷們，這一刻終於來臨了，這是我從未希望到來的時刻，但這就是足球，而人生中所有事都有開始與結束。」
「這個周六，我將在伯納烏踢我的最後一場比賽，我在2012年來到這裡，滿懷夢想的想穿上世界最佳球隊的球衣，也抱著一番作為的雄心，但我無法想像後來會發生的一切，」莫德里奇說，「為皇家馬德里效力改變了我作為球員與個人的人生，我為能成為這支史上最成功球隊黃金時期的一份子感到自豪。」
「我將帶著滿懷的心離開，滿懷驕傲、感激與無數難忘回憶，即使世界冠軍球會盃後我不再身穿這件球衣上場比賽，但我永遠都是一名馬德里球迷，」莫德里奇文末提及。
Luka Modrić’s letter to Real Madrid fans.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2025
“Dear Madrid fans,
Time has come. The moment I never wanted to come, but that's football, and in life everything has a beginning and an end... On Saturday I will play my last match at the Santiago Bernabéu.
I arrived in 2012 with… pic.twitter.com/GTuwq5tcc3
莫德里奇是史上僅有的5位贏得6次歐洲冠軍聯賽冠軍的球員之一，他分別於2014、2016、2017、2018、2022與2024年協助皇馬奪冠；在梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）主宰的時代，莫德里奇逆境突破於2018年帶領克羅埃西亞闖進世界盃決賽，最終贏得金球獎。
皇馬主席佩雷斯（Florentino Pérez）也對這位傳奇球星致上最高敬意，「莫德里奇將永遠留在所有皇馬球迷心中，是一位獨特且堪為楷模的球員，他始終展現出皇家馬德里的價值，他的足球魅力征服了皇馬球迷與世界各地的球迷，他的傳奇將永遠流傳。」
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