即將離隊結束13年皇馬生涯　「魔笛」莫德里奇：由衷感到自豪

▲「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西甲勁旅皇家馬德里傳奇球星「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)即將在今年夏天世界冠軍球會盃後離隊,球團與莫德里奇雙雙於台灣時間23日凌晨宣布這項消息。

Luka Modrić announces he will be leaving Real Madrid after 13 seasons and 28 trophies with the club pic.twitter.com/gw7AHQmkcl

今年39歲的莫德里奇一共效力皇馬13個賽季,他為皇馬踢下28座冠軍,是隊史手握最多大賽獎盃的選手,莫德里奇在2018年奪下金球獎,儘管近幾季在隊中上場時間有所減少,但他仍然扮演重要角色,本賽季莫德里奇在西甲出場34次,其中16場擔任先發。

「皇家馬德里俱樂部與我們的隊長莫德里奇已達成協議,在球隊參加6月18日於美國舉行的世界冠軍球會盃後,結束這段難忘的球員生涯,」皇家馬德里在聲明中表示,「我們對這位已是球隊與世界足球傳奇的球員,表達最誠摯的感謝與深厚的敬意。」

「皇家馬德里祝福莫德里奇與他的家人在人生新階段一切順利,這個周六,伯納烏球場將在我們本賽季最後一場西甲比賽中向他致敬。」

Luka Modric leaves Real Madrid as the most decorated player in their history: ???????? LaLiga ???????? ???????? Copa del Rey ???????? ???????? Supercopa ???????? ???????? Champions League ???????? ???????? UEFA Super Cup ???????? ???????? Club World Cup ???????? Intercontinental Cup Oh, and a Ballon d'Or pic.twitter.com/Uga6m1An06

莫德里奇個人也在社群媒體上發表長文,「親愛的馬德里球迷們,這一刻終於來臨了,這是我從未希望到來的時刻,但這就是足球,而人生中所有事都有開始與結束。」

「這個周六,我將在伯納烏踢我的最後一場比賽,我在2012年來到這裡,滿懷夢想的想穿上世界最佳球隊的球衣,也抱著一番作為的雄心,但我無法想像後來會發生的一切,」莫德里奇說,「為皇家馬德里效力改變了我作為球員與個人的人生,我為能成為這支史上最成功球隊黃金時期的一份子感到自豪。」

「我將帶著滿懷的心離開,滿懷驕傲、感激與無數難忘回憶,即使世界冠軍球會盃後我不再身穿這件球衣上場比賽,但我永遠都是一名馬德里球迷,」莫德里奇文末提及。

Luka Modrić’s letter to Real Madrid fans.



“Dear Madrid fans,



Time has come. The moment I never wanted to come, but that's football, and in life everything has a beginning and an end... On Saturday I will play my last match at the Santiago Bernabéu.



I arrived in 2012 with… pic.twitter.com/GTuwq5tcc3