NBA西冠G2開打97秒就濺血　主裁判遭雷霆悍將打中狂噴鼻血

Lu Dort hits Scott Foster in the nose, making him bleed. pic.twitter.com/YMCXanGEKJ

記者游郁香/綜合報導

NBA西區冠軍賽G2今(23)日繼續在奧克拉荷馬主場登場,西區霸主雷霆力拚2連勝灰狼,開賽僅97秒場上就出現「濺血」意外,不過這回受傷的不是球員,而是此戰的主裁判福斯特(Scott Foster)。在兩隊跳球的過程中,他被雷霆猛將多特(Luguentz Dort)打中鼻子,當場鮮血直流,必須到場邊緊急止血。

