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NBA西冠G2開打97秒就濺血　主裁判遭雷霆悍將打中狂噴鼻血

記者游郁香／綜合報導

NBA西區冠軍賽G2今（23）日繼續在奧克拉荷馬主場登場，西區霸主雷霆力拚2連勝灰狼，開賽僅97秒場上就出現「濺血」意外，不過這回受傷的不是球員，而是此戰的主裁判福斯特（Scott Foster）。在兩隊跳球的過程中，他被雷霆猛將多特（Luguentz Dort）打中鼻子，當場鮮血直流，必須到場邊緊急止血。

今年季後賽不少超級巨星都受傷倒下，從首輪的湖人天王詹姆斯（LeBron James）、次輪的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、塞爾提克王牌坦圖（Jayson Tatum）等，密集又高強度的賽程讓球員受傷風險大增，公鹿雙星之一里拉德（Damian Lillard）和坦圖甚至都遭逢了阿基里斯腱重傷，下季恐怕也已報銷。

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▲▼西區冠軍賽G2主裁判福斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲西區冠軍賽G2主裁判福斯特。（圖／達志影像／美聯社）

不過今日在雷霆主場舉行的西區冠軍賽G2，開賽出現傷情的不是球員而是資深主裁判福斯特，在兩隊跳球的過程中，他意外被雷霆悍將多特「打臉」，當場噴出鼻血，緊急到場邊止血，比賽因此暫停。

多特的防守風格引發不少爭議，今年季後賽首輪他曾因急煞時滑倒，撞上灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant），導致對方「坐飛機」重摔臀部，被迫缺席背水一戰，最終曼菲斯也遭到淘汰，多特因此成了灰熊迷的公敵。

看到主裁判福斯特「中招」，資深湖人記者費根（Harrison Faigen）嘲諷道，「哇靠，多特現在連對裁判都惡意犯規了？」還有人酸多特攻擊「自己人」，暗指裁判的哨音偏向雷霆。

關鍵字： NBA雷霆多特灰狼

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