羅丹6局無失分好投、維瓦斯生涯首轟　洋基14戰豪奪11勝

▲條紋軍明星左投羅丹（Carlos Rodón）今天繳出6局無失分好投。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間23日）在主場交手德州遊騎兵，兩隊本戰上演投手戰，條紋軍靠著明星左投羅丹（Carlos Rodón）繳出6局無失分好投外加新秀維瓦斯（Jorbit Vivas）挹注生涯首轟的帶領下，以1比0收下比賽，洋基豪取4連勝的同時，這也是他們近14場比賽中的第11勝。

5局下半維瓦斯相中遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪（Nathan Eovaldi）失投的94英哩速球，一棒扛出右外野幫助洋基1比0先馳得點，這1轟也成了兩隊整場比賽的分水嶺，最終條紋軍就靠這1分以1比0收下比賽，喜迎4連勝。

Vivas la Vida



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洋基先發羅丹本戰主投6局燃燒105球，僅被敲出2支安打沒有失分，送出8次三振及2次保送，後續登板的萊特（Mark Leiter Jr.）、威廉斯（Devin Williams）與終結者威佛（Luke Weaver）各投1局也沒有讓遊騎兵打線越雷池一步，合力替洋基守住這場完封勝。

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在用三振結束6局投球任務後，洋基捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）舉著手套指向羅丹給予肯定，賽後埃斯卡拉受訪時也談到此刻，「我不認為他拒絕過我任何一顆配球，他完全信任我，」埃斯卡拉說，「我們的目標是讓打者擊出軟弱球，不管是地面還是飛球，雖然我們會追求三振，但當三振沒來時，只要能解決打者就是勝利，這才是最重要的。」

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「過去我總是想壓制打者，」羅丹接著表示，「但今年我改變了一點策略，用更多技巧，專注在投球落點，現在每個大聯盟打者都能打97、98英哩的速球，當我把球投進好球帶中間，試著用力量壓制他們，他們早準備好了。」

羅丹賽季前四場表現差強人意（1勝3敗，自責分率5.48），但隨後的七場比賽他展現驚人主宰力，（5勝0敗，自責分率僅1.47）；這樣的成績也讓洋基主帥布恩（Aaron Boone）表示肯定。

「我只希望他每天專注於工作本身，這是他這幾年建立起來的一套穩定節奏，」布恩最後說，「我們甚至不強調比賽結果，因為那是短暫的，如果他日復一日專注在應該做的事，這樣的表現會持續下去，而且他真的表現得很棒。」