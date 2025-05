羅丹6局無失分好投、維瓦斯生涯首轟　洋基14戰豪奪11勝

▲條紋軍明星左投羅丹(Carlos Rodón)今天繳出6局無失分好投。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間23日)在主場交手德州遊騎兵,兩隊本戰上演投手戰,條紋軍靠著明星左投羅丹(Carlos Rodón)繳出6局無失分好投外加新秀維瓦斯(Jorbit Vivas)挹注生涯首轟的帶領下,以1比0收下比賽,洋基豪取4連勝的同時,這也是他們近14場比賽中的第11勝。

5局下半維瓦斯相中遊騎兵王牌右投艾爾瓦迪(Nathan Eovaldi)失投的94英哩速球,一棒扛出右外野幫助洋基1比0先馳得點,這1轟也成了兩隊整場比賽的分水嶺,最終條紋軍就靠這1分以1比0收下比賽,喜迎4連勝。

Vivas la Vida



Congrats Jorbit on your first big league homer! pic.twitter.com/ErOtVrwTZB