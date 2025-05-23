林昀儒挺過傷停7局力退德名將　闖世錦賽男單8強刷新個人最佳

▲林昀儒與德國名將弗朗西斯卡大戰7局，驚險挺進世錦賽男單8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（23）日凌晨出戰世錦賽男單16強賽，這是他單日第3項賽事，面對世界第14的「老對手」德國名將弗朗西斯卡（Patrick Franziska），雙方大戰7局，比賽耗費75分鐘，最終由小林以8比11、12比10、12比10、7比11、11比9、7比11、11比4驚險挺進8強，締造個人世錦賽男單最佳成績。

林昀儒昨晚先與「柚子同學」高承睿在男雙8強賽3比1力退中國第3種子林詩棟、林高遠，闖進最終4強、保底銅牌，確定替我國贏得男雙史上第4面獎牌。小林凌晨再出戰男單16強賽，迎戰德國好手弗朗西斯卡，過去8次交手，小林從未輸過，但這一戰打得一點都不輕鬆。

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林昀儒首局未能掌握比賽節奏，以8比11讓出；次局一度陷入3比9大幅落後，好在小林展現強大韌性，倒打一波9比1猛攻，以12比10扳回1局，第3局再以12比10拿下，總局數2比1領先。小林第4局一度拉出7比1猛攻，眼看就要率先聽牌，卻突然遇到亂流，還因右腳不適申請醫療暫停。

暫停過後，林昀儒還是無法止住弗朗西斯卡的反擊，連失了10分，以7比11再丟1局，總局數回到2比2。

來到第5局，林昀儒克服7比9落後，連得4分扭轉戰局，以11比9聽牌。然而，對手第6局強勢反撲，打出5比0攻勢，小林以7比11被逼入搶七大戰，所幸他第7局扛住壓力、重新主宰局面，以11比4鎖定勝局，鏖戰了75分鐘後，辛苦搶下男單8強門票，今晚將與同樣是左手的中國名將王楚欽爭4強。