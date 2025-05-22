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「再投1局喔？」新庄剛志還原9局對話　孫易磊：謝謝！我上！

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士隊「台灣至寶」孫易磊，於5月22日對軟銀鷹的賽事中迎來日職一軍初登板，不僅後援2局無失分，還展現出超齡的沉穩與壓制力，生涯首次中繼成功。比賽雖歷時超過4小時、延長至11局最終以3比4惜敗，但孫易磊的精彩演出，成為火腿最大亮點。監督新庄剛志賽後也對這位台灣20歲新星給予高度肯定。

孫易磊在第9局登板，首打席就連投4顆直球塞進好球帶，成功讓緒方理貢擊出滾地球出局，隨後僅用3球解決山川穗高，再讓渡邊陸擊出飛球，完成三上三下。第10局續投，他雖被牧原大成敲出內野安打，並被推進得點圈，但沉著應戰，先讓周東佑京擊出右外野飛球，再解決栗原陵矢滾地出局，守住延長賽關鍵局面。此戰球速最快152公里。

本來希望球隊能在9、10局得分，把勝利球送給孫易磊的父母和親戚？新庄剛志賽後直言，「是啊，我原本是想在第9局或第10局拿下分數，好讓孫易磊的父母和親戚能收到那顆勝利球。不過他真的很有膽識。」

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他指出孫易磊不只球速驚人，變化球也能搶好球數，「對方第一次面對他，要掌握時機應該不太容易，他還是完美壓制了對手。」

對於讓孫易磊跨局續投，新庄表示毫無問題，「因為他在二軍也是當先發投手嘛，在二軍大概能投70到80球，這樣的調度完全沒問題。」

9局結束後，新庄剛志特別上前和孫易磊致意，當時說了什麼？他還原對話，「我就跟他說『再投一局喔！』他也很有幹勁地回答我：『謝謝！我上！』的那種感覺，超有氣勢的。」

球隊在6局追平比數，新庄直言淺間基大的保送選得很好，「那個四壞球真的很重要。對方也有不少好投手，出來一個接一個都很有實力。」

他也稱讚五十幡亮太撐了15球展現韌性，「那個打席也很拼，藤井（對方投手）也真的很厲害，我都佩服了，居然那麼多好球進壘。我心想：『這次一定是指叉球了吧』，結果一直不來。是一場精彩的對決。」

雖然火腿最終在延長11局落敗，新庄仍強調，這是一場很棒的比賽，「像古林那顆第一球被野村打出去，野村的爆發力真的驚人，應該就是鎖定直球來打。不過如果是狀態更好的古林，應該能讓那球變成界外。下次我還是很期待他表現的。OK？明天又要移動比賽啦（笑）！」

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲▼ 孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

關鍵字： 孫易磊台灣至寶火腿新星日職初登板火腿隊

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