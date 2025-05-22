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孫易磊10局續投封鎖軟銀！力拚勝投資格就看火腿打線了

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本北海道火腿，「台灣至寶」孫易磊今轉支配下火速上一軍 。（圖資料照／悍創運動行銷提供）

記者王真魚／綜合報導

台灣火球男孫易磊今晚正式迎來日職一軍初登板，火腿與軟銀戰成3比3進入9局，他在牛棚熱身後火速上場，第一球就飆出150公里速球，讓軟銀三上三下，球速最快飆出152公里，最後帶著笑容滿意退場。

火腿2台將同日出賽，古林睿煬今掛帥先發，雖然首局就遭野村勇轟陽春砲，又因捕手進藤勇也暴傳再失一分，但他迅速穩住陣腳，直到6局才又失分，總計6局共用100球，飆出9次三振，被敲6安，失3分（2責失），連3戰優質好投。

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雷耶斯（Franmil Reyes）2局開轟助火腿破蛋，4局下再敲長打，燃起球隊攻勢，水野達稀適時高飛犧牲打追平比數。
火腿6局再靠雷耶斯安打攻佔滿壘，淺間大基代打選到關鍵保送，擠回追平分。至8局結束，雙方戰成3比3平手。

另一台將孫易磊今天轉為支配下，並火速升上一軍，8局在場邊熱身，9局迎來生涯一軍初登板，第一球就飆出150公里火球，最後製造滾地球出局，對決山川穂高投出151公里火球，讓對方投出中外野飛球遭接殺，面對下一棒渡邉陸，一度壞球走在前，最後製造二壘飛球出局。

孫易磊讓對手上三下，帶著笑容退場，回到休息室後，總教練新庄剛志也特別走向前握手致意。

兩隊9局打完仍是3比3平手，戰局拉至延長賽。10局上，火腿讓孫易磊續投，面對首名打者被擊出內野安打，下一棒短打，跑者推進至二壘。

面對二壘有人，孫易磊投球依舊沈穩，先後解決周東佑京、栗原陵矢。

關鍵字： 棒球火腿好投新秀教練日職孫易磊

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