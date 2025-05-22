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林昀儒、鄭怡靜激戰5局惜敗巴奧銅牌　無緣世錦賽混雙4強

▲▼桌球世錦賽，混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲林昀儒、鄭怡靜無緣世錦賽混雙4強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜睽違近3年再次合體出戰桌球世錦賽，今（22）日8強賽交手南韓組合林鐘勳、申裕斌，雙方大戰5局，台灣組合0比2遭聽牌後，以11比6、11比7連趕兩局，將戰局扳平，決勝局激戰到9比9，可惜關鍵時刻連丟2分，以9比11遺憾落敗，無緣混雙4強。

林昀儒、鄭怡靜今日的對手是去年巴黎奧運銅牌組合林鐘勳、申裕斌，開賽陷入1比5落後，所幸逐步進入狀態後，將比數扳成7比7，無奈隨後連丟3分，被逼出3個局點，連續化解2個後，仍以9比11丟掉首局。

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雙方次局激烈拉鋸，一路打到9比9，林昀儒、鄭怡靜局末又連失兩分，以9比11連丟2局，總局數0比2遭聽牌。台灣組合第3局展開反擊，4比4後連下2分取得領先，以10比6獲得4個局點，11比6扳回一城。

▲▼桌球世錦賽，混雙林昀儒、鄭怡靜。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

進入第4局，林昀儒、鄭怡靜延續前1局的好手感，打出7比4攻勢，成功壓制對手火力，以11比7再下一城，逼出決勝局。

決勝第5局，林昀儒、鄭怡靜雖陷入4比7落後，但兩人韌性十足，在雙方中遠台極致對拉中勝出，連下3分扳平比數，可惜隨後再次被超前，雖奮力追到9比9，最終仍以9比11落敗，重新搭檔後止步世錦賽8強。

關鍵字： 世錦賽桌球林昀儒鄭怡靜

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