不斷更新／古林睿煬驚險守住滿壘！軟銀僅攻下1分3比2超前火腿

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊古林睿煬今晚迎來一軍第4場先發，開局就被野村勇擊出全壘打丟分，火腿洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）2局開轟，4局再敲長打開啟攻勢，火腿持續追分，軟銀5局攻下1分要回領先，火腿2比3暫落後。

古林睿煬曾在5月1日對軟銀先發，當時主投7局狂飆10次三振，僅失2分，奪日職一軍生涯首勝；11日對戰樂天則以98球繳出9局7K無失分、無保送、僅被敲2安的「Maddux完封勝」。

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再度交手軟銀，有別於前2場搭擋捕手為田宮裕涼，古林睿煬今晚與進藤勇也搭配。

1局上，古林睿煬一登板就被野村勇擊出陽春砲，下一棒周東佑京敲安，隨後發動盜壘，進藤勇也試圖阻殺卻發生大暴傳，跑者上到三壘，古林未亂陣腳，三振栗原陵矢抓下首名打者。下一棒中村晃則擊出二壘滾地球出局，軟銀再跑回1分。柳町達吞K。

1局下，「台灣之友」万波中正一上場就掃出二壘長打，可惜接連三名打者出局，石井一成二壘飛球出局，清宮幸太郎本壘後方飛球遭接殺，郡司裕也中外野深遠飛球出局。

2局上，古林睿煬立刻找回投球節奏，連飆3K，讓軟銀三上三下。

2局下，雷耶斯（Franmil Reyes）開轟，率火腿破蛋追分。

3局上，古林睿煬用球精簡，僅花8球再讓軟銀三上三下。牧原大成滾地球出局，前一打席開轟的野村勇這回吞下三振，周東佑京擊出游擊滾地球出局。

3局下，2出局後石井一成擊出安打，不過下一棒清宮幸太郎擊出滾地球，火腿無功而返。

4局上，古林睿煬持續壓制，栗原陵矢擊出中外野飛球出局，中村晃揮棒落空吞K，柳町達纏鬥7球選到保送，秋広優人二壘滾地球出局。



4局下，郡司裕也遭到觸身球，雷耶斯1出局後再擊出長打開啟攻勢，跑者上到三壘，水野達稀適時高飛犧牲打，追平比數。



5局上，古林睿煬小遇亂流，遭首名打者山川穗高擊出安打，2出局後又被野村勇敲安，火腿喊出暫停，周東佑京適時安打，攻下超前分。栗原陵矢選到四壞球保送，軟銀首次攻佔滿壘，古林睿煬穩住陣腳，面對中村晃製造滾地球，二壘手傳游擊封殺往二壘跑者，驚險化解危機。

兩隊5局打完，軟銀以3比2領先。古林睿煬6局續投，三振柳町達後雖被秋広優人敲安，但接下來讓山川穂高吞K，代跑的緒方理貢發動盜壘，首局因暴傳多掉一分的進藤勇也，這回傳球精準，成功抓到跑者。











