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古林睿煬今再戰軟銀！捕手換進藤勇也　新庄欽點接任主戰

▲▼ 進藤勇也 。（圖／日本北海道火腿官方IG）

▲進藤勇也 。（圖／日本北海道火腿官方IG）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今晚迎來一軍第4場先發，搭檔捕手從先前的田宮裕涼，改為剛升上一軍、年僅23歲的進藤勇也。兩人雖是本季首度於一軍合作，不過在二軍已有兩次搭檔紀錄，分別是在3月25日初登日職與4月4日初先發。

古林在日職一軍初登板時遭遇震撼教育，但隨後兩場改由田宮裕涼擔任捕手後，表現逐漸穩定，連續繳出優質先發，兩人更在5月11日聯手締造一場精彩的完封勝，展現絕佳搭檔默契。

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不過田宮裕涼因打擊低迷於5月19日遭降至二軍。火腿總教練新庄剛志解釋此調整，「他現在的揮棒缺乏那種『韌性』，讓球棒看起來特別長，希望他在二軍多打一點，找回手感。」

田宮下放後，火腿立即將進藤升上一軍，昨晚與北山亘基搭配出戰，穩健地引導北山繳出10次三振、完投勝投的好表現。新庄監督稱讚，「引導真的非常出色。」

事實上，北山本季開幕以來都與田宮搭配，但田宮因為打擊表現不佳下二軍。對此，新庄監督表示，「「從培養進藤的角度來看，我就下定決心，剩下的賽季會讓他來擔任主戰捕手。」

守備表現備受肯定，進藤在打擊方面仍在等待突破。昨晚他3打數無安打，職業生涯首安仍未出現。新庄監督也幽默表示，「我想快點看到他在打擊區擊出安打的畫面啊（笑）。」他透露每當進藤上場打擊，他都會站在板凳最前排準備好撿「紀念球」，他笑說，「快點打出來吧，不然我整年都要站在那裡等了！」

火腿今晚繼續在主場迎戰軟銀，古林掛帥先發，進藤擔任第8棒捕手再度獲得先發機會。軟銀方面則推出前田純掛帥，本季出賽6場、戰績1勝1敗，防禦率1.80。

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