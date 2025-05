單場連吞3K、近10戰打擊率1成4　主帥談索托低潮：繼續幫助他

▲大都會超級強打索托(Juan Soto)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近期紐約大都會超級強打索托(Juan Soto)表現可謂慘不忍睹,雖然大都會本戰5比1擊退紅襪,但索托4次打擊機會中吞下3連K,其中開賽前2打席更是「連看6球」光速出局,對此主帥門多薩(Carlos Mendoza)表示球隊會在各方面繼續幫助索托,門多薩也提及,「他也是人,就目前狀況來看,他表現其實已經很不錯了。」

Juan Soto’s first at bat as a #3 hitter since 2023 was an interesting one pic.twitter.com/2kMQ0djbb2

今天對陣紅襪的比賽中,索托前三打席幾乎沒有揮棒,全都遭三振出局,對一名以本壘板紀律聞名的打者來說相當罕見;索托賽季打擊三圍為.247/.379/.437(OPS為.815),bWAR達1.5,儘管近10戰打擊率僅1成4,但索托在大都會打線仍是不可或缺的打者。

「我覺得索托還在適應中,一切都很新,不只是一支新球隊,還有新合約、新期待,」門多薩補充,「他以前都在贏球球隊打球,還拿過世界大賽冠軍(國民時期),這對他來說是新環境,身為球隊,我們的工作就是幫助他適應。」

"I think I've been hustling pretty hard"



Juan Soto disputed the hustle criticism despite Carlos Mendoza saying he will talk to Soto about not hustling out of the box on a ball off the green monster tonight pic.twitter.com/DrOqm6BrFj