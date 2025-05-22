熱刺歐聯奪冠孫興慜卻無獎牌　UEFA頒獎出錯引眾怒

▲熱刺奪下歐足總歐洲聯賽冠軍，隊長孫興慜身上卻沒獎牌。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱刺在2024-25賽季歐足總歐洲聯賽冠軍戰中以1比0擊敗曼聯，終結長達17年的無冠紀錄，成功登頂歐洲賽場。不過，在賽後舉行的頒獎典禮上，歐洲足球總會聯盟（UEFA）卻因獎牌準備不足，引發了嚴重的爭議與批評。

根據《The Sun》等外媒報導，UEFA未能準備足夠數量的冠軍獎牌，導致多名主力球員包括隊長孫興慜、羅梅洛（Cristian Romero）與本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）在典禮上未能領取冠軍獎牌，反而是8名裁判全數獲頒，分配方式引起球迷不滿。

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從轉播畫面可見，UEFA主席切費林（Aleksander Čeferin）在發放獎牌期間一度查看獎牌箱並與工作人員交談，隨後便改以單純握手方式通過球員列隊，未再頒發獎牌。最終，孫興慜在沒有獎牌的情況下高舉冠軍獎盃，這一瞬間雖值得紀念，卻也突顯主辦單位安排的缺失。

不僅如此，當孫興慜作為隊長高舉獎盃的關鍵時刻，場館的煙火與特效演出亦未及時配合，現場氣氛一度冷場，主辦單位在延遲數秒後才補發煙火，孫興慜只得再次舉盃應景，整體儀式出現明顯混亂。

儘管部分未獲獎牌的球員當場未表達不滿，但社群媒體上已有大批球迷發聲抗議，有網友指出，「孫興慜作為隊長卻沒獎牌，這是對熱刺與亞洲足球的不尊重」，更有人直言「典型的UEFA，永遠這麼草率」。

根據規定，UEFA應為每支決賽球隊準備50面獎牌，然而有報導指出，今天實際頒發數量疑似未達標，或存在分配失誤。至今UEFA尚未對此事件做出正式說明。

據悉，熱刺預計將於英國時間周五在倫敦北部舉行奪冠遊行，屆時包括孫興慜在內的多位球員有望補領遺失的獎牌，以完整紀念這座來之不易的歐洲冠軍。