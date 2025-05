大聯盟球員出戰2028洛杉磯奧運？　組委會主席「非常樂觀」

▲洛杉磯2028奧運組委會主席暨總裁華瑟曼(Casey Wasserman)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2028年洛杉磯奧運組委會主席暨總裁華瑟曼(Casey Wasserman)近期受訪時說,自己一直與MLB主席曼弗雷德(Rob Manfred)保持密切聯繫,討論聯盟與球員工會是否能決定讓球員在2028年球季中段參加奧運的事宜,對此華瑟曼表示「非常樂觀」。

Could the 2028 Los Angeles Olympics be the greatest collection of sports stars in history? “It’s something we think about every day,” says Casey Wasserman. The NFL was one big step. There’s a goal for a similar splash in another sport in the near future. https://t.co/Oy5zYWAcdi