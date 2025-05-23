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大聯盟球員出戰2028洛杉磯奧運？　組委會主席「非常樂觀」

▲洛杉磯2028奧運組委會主席暨總裁華瑟曼（Casey Wasserman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯2028奧運組委會主席暨總裁華瑟曼（Casey Wasserman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2028年洛杉磯奧運組委會主席暨總裁華瑟曼（Casey Wasserman）近期受訪時說，自己一直與MLB主席曼弗雷德（Rob Manfred）保持密切聯繫，討論聯盟與球員工會是否能決定讓球員在2028年球季中段參加奧運的事宜，對此華瑟曼表示「非常樂觀」。

「我很樂觀，因為這對棒球這項運動是正確的事，對球員來說也是，對奧運更是如此，」華瑟曼談到，「我認為，當事情對所有人都有利時，通常都能找到辦法完成。」

洛杉磯組委會上周因NFL老闆一致同意讓球員參與首次奧運美式足球比賽而受鼓舞，華瑟曼稱當天是「令人振奮的一天」；組委會希望在棒球方面也能聽到類似的好消息，不論何時做出決定。

「我們與MLB官方保持非常密切的聯繫，」華瑟曼接著表示，「我在NFL宣布前就與他談過，讓他們知道會有這樣的進展，他們的情況較具挑戰性，因為奧運正好在球季中段，但我們持續進行討論，希望能有好的結果。」

MLB球員工會領袖克拉克（Tony Clark）之前曾表示，球員們希望能爭奪奧運金牌，特別是那些曾參與世界棒球經典賽、體驗過國際賽事氛圍的球員；一些超級球星，包括去年MVP賈吉（Aaron Judge）與大谷翔平都公開表達了參加洛杉磯奧運棒球比賽的興趣。

然而事情分兩面講，對MLB而言這項決策更為困難，因為奧運正好落在例行賽的正中央，若要參與就必須進行大幅賽程調整，此外棒球並非奧運核心運動項目，數十年來都只是間歇性的被納入夏季奧運。

NFL球員若入選各國的10人美式足球代表隊，最多僅需錯過2028年7月訓練營的幾天；但MLB則需對整季賽程進行劇烈調整，主席曼弗雷德上個月在紐約參加美聯社體育編輯協會會議時談到這項決策，華瑟曼則已經向他遊說超過一年，希望讓MLB看到在奧運舞台上的曝光與行銷潛力。

「這對我們來說是個複雜的議題，」曼弗雷德在會議中說，「會有許多大聯盟球員涉入，因為參賽的國家眾多；賽季受到極大干擾，我們正在設法理清各種可能，我們確實視洛杉磯奧運為一個重大的行銷機會。」

關鍵字： MLB洛杉磯奧運

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