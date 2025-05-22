飽受右胸肌傷勢困擾　巨人韋蘭德進15天傷兵名單

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今天（台灣時間22日）在主場4比8不敵堪薩斯皇家後，球團宣佈將陣中43歲先發韋蘭德（Justin Verlander）因右胸肌傷勢列入15天傷兵名單；此決定是在韋蘭德於昨天進行練投後做出的，當時結束訓練後，韋蘭德意識到自己無法如期趕上下一場對國民的先發。

Justin Verlander heads to the IL pic.twitter.com/lTDSJvi3fH [廣告]請繼續往下閱讀... May 21, 2025

「他們跟我說：給自己一點喘息的時間，休息這15天，把這個問題解決好，再準備回來，」韋蘭德談到球隊建議時表示。

巨人球團方面希望韋蘭德的缺席時間不會太長，「他應該只會錯過兩場先發，我認為之後一切會沒問題的，」主帥梅爾文（Bob Melvin）提及，「他顯然對此並不高興，因為他總是想每一場都投，但這是最明智的做法。」

"It just makes some sense not to push him too hard right now."



Bob Melvin shares Justin Verlander will go on the IL and miss his next two starts pic.twitter.com/z0ktnqlJ4r — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) May 21, 2025

韋蘭德今年在為巨人出賽的10場先發中，還未拿下勝投。上次先發交手運動家的比賽中表現也差強人意；當天韋蘭德主投4局，投出本季最差的5次保送，被敲出3支安打責失2分，僅送出1次三振。

「總有些狀況你得硬撐過去，」韋蘭德談到那場比賽時說，「在這個比賽中，要維持百分之百的狀態本來就很困難，我原以為自己狀況還好，但一開始投球後抬頭看看記分板，看到球速只有90、91（英哩），我就想：喔喔，今天會很難熬。」

Justin Verlander will be placed on the injured list with pec discomfort, Bob Melvin announced pic.twitter.com/tVFygqe1R2 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 21, 2025

韋蘭德本季戰績為0勝3敗，防禦率4.33，52局投球局數中送出41次三振與21次保送；這位3屆美聯賽揚獎得主、2011年美聯MVP已邁入他職業生涯在大聯盟第20個球季，作為9次入選明星賽的投手，韋蘭德生涯536場先發的戰績為262勝150敗，防禦率3.31。