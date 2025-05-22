飽受右胸肌傷勢困擾　巨人韋蘭德進15天傷兵名單

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
舊金山巨人今天（台灣時間22日）在主場4比8不敵堪薩斯皇家後，球團宣佈將陣中43歲先發韋蘭德（Justin Verlander）因右胸肌傷勢列入15天傷兵名單；此決定是在韋蘭德於昨天進行練投後做出的，當時結束訓練後，韋蘭德意識到自己無法如期趕上下一場對國民的先發。
Justin Verlander heads to the IL pic.twitter.com/lTDSJvi3fH— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 21, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
「他們跟我說：給自己一點喘息的時間，休息這15天，把這個問題解決好，再準備回來，」韋蘭德談到球隊建議時表示。
巨人球團方面希望韋蘭德的缺席時間不會太長，「他應該只會錯過兩場先發，我認為之後一切會沒問題的，」主帥梅爾文（Bob Melvin）提及，「他顯然對此並不高興，因為他總是想每一場都投，但這是最明智的做法。」
"It just makes some sense not to push him too hard right now."— SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) May 21, 2025
Bob Melvin shares Justin Verlander will go on the IL and miss his next two starts pic.twitter.com/z0ktnqlJ4r
韋蘭德今年在為巨人出賽的10場先發中，還未拿下勝投。上次先發交手運動家的比賽中表現也差強人意；當天韋蘭德主投4局，投出本季最差的5次保送，被敲出3支安打責失2分，僅送出1次三振。
「總有些狀況你得硬撐過去，」韋蘭德談到那場比賽時說，「在這個比賽中，要維持百分之百的狀態本來就很困難，我原以為自己狀況還好，但一開始投球後抬頭看看記分板，看到球速只有90、91（英哩），我就想：喔喔，今天會很難熬。」
Justin Verlander will be placed on the injured list with pec discomfort, Bob Melvin announced pic.twitter.com/tVFygqe1R2— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 21, 2025
韋蘭德本季戰績為0勝3敗，防禦率4.33，52局投球局數中送出41次三振與21次保送；這位3屆美聯賽揚獎得主、2011年美聯MVP已邁入他職業生涯在大聯盟第20個球季，作為9次入選明星賽的投手，韋蘭德生涯536場先發的戰績為262勝150敗，防禦率3.31。
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