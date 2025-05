飽受右胸肌傷勢困擾　巨人韋蘭德進15天傷兵名單

▲現年43歲的巨人老將韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人今天(台灣時間22日)在主場4比8不敵堪薩斯皇家後,球團宣佈將陣中43歲先發韋蘭德(Justin Verlander)因右胸肌傷勢列入15天傷兵名單;此決定是在韋蘭德於昨天進行練投後做出的,當時結束訓練後,韋蘭德意識到自己無法如期趕上下一場對國民的先發。

「他們跟我說:給自己一點喘息的時間,休息這15天,把這個問題解決好,再準備回來,」韋蘭德談到球隊建議時表示。

巨人球團方面希望韋蘭德的缺席時間不會太長,「他應該只會錯過兩場先發,我認為之後一切會沒問題的,」主帥梅爾文(Bob Melvin)提及,「他顯然對此並不高興,因為他總是想每一場都投,但這是最明智的做法。」

"It just makes some sense not to push him too hard right now."



Bob Melvin shares Justin Verlander will go on the IL and miss his next two starts pic.twitter.com/z0ktnqlJ4r