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巴克利公開請溜馬放行　盼哈利伯頓父親能重返主場看兒子打球

▲▼哈利伯頓父親。（圖／翻攝自X／@PacersStatsMuse）

▲哈利伯頓與父親。（圖／翻攝自X／@PacersStatsMuse）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G1驚天逆轉擊敗紐約尼克，然而在比賽結束後，TNT球評巴克利（Charles Barkley）在節目上公開呼籲NBA跟溜馬高層，讓哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親能重返主場觀戰。

哈利伯頓的父親在溜馬與公鹿的系列賽中與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）爆發爭執，據《ESPN》報導，哈利伯頓的父親在事發後與溜馬高層會談，協調後達成協議，未來不再出現在溜馬主場的比賽。

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巴克利在《Inside the NBA》節目中直言向聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）喊話，「我想跟席爾瓦說，是時候讓哈利伯頓的爸爸回球場了，他做過一件非常愚蠢的事，但也已經付出代價，我請求你，也請印第安納溜馬，讓他在G3與G4進場，他已經接受懲罰，這不應該是無限期的禁令，他以後不會再犯了。」

溜馬本季多次在落後情況下完成大逆轉，包括淘汰公鹿、擊敗騎士，而G1對尼克的翻盤更是最戲劇性的一役。在比賽結束後，哈利伯頓的父親也在酒吧與眾人一同慶祝，場面十分熱鬧。

 
關鍵字： NBA尼克溜馬哈利伯頓

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