巴克利公開請溜馬放行　盼哈利伯頓父親能重返主場看兒子打球

▲哈利伯頓與父親。(圖/翻攝自X/@PacersStatsMuse)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

溜馬在東區冠軍賽G1驚天逆轉擊敗紐約尼克,然而在比賽結束後,TNT球評巴克利(Charles Barkley)在節目上公開呼籲NBA跟溜馬高層,讓哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的父親能重返主場觀戰。

哈利伯頓的父親在溜馬與公鹿的系列賽中與「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)爆發爭執,據《ESPN》報導,哈利伯頓的父親在事發後與溜馬高層會談,協調後達成協議,未來不再出現在溜馬主場的比賽。

Giannis and Tyrese Haliburton’s father exchange words. (via @MrBuckBuckNBA ) pic.twitter.com/BgTZfRMXVQ

巴克利在《Inside the NBA》節目中直言向聯盟總裁席爾瓦(Adam Silver)喊話,「我想跟席爾瓦說,是時候讓哈利伯頓的爸爸回球場了,他做過一件非常愚蠢的事,但也已經付出代價,我請求你,也請印第安納溜馬,讓他在G3與G4進場,他已經接受懲罰,這不應該是無限期的禁令,他以後不會再犯了。」

Chuck asks Commissioner Silver to let Tyrese Haliburton's dad attend games 3 & 4 in Indy pic.twitter.com/VmRWOng87V