溜馬連3輪驚天大逆轉！內史密斯「三分9投8中」神表現超越米勒

記者游郁香/綜合報導

溜馬今(22)日在東區冠軍賽G1克服末節最多17分落後,反在延長賽以138比135勝出,連續3輪系列賽完成大逆轉,3次都與少主哈利伯頓(Tyrese Haliburton)有關,此戰還有另一個英雄,整場三分9投8中的前鋒內史密斯(Aaron Nesmith),其中6記集中在末節,將戰線逼入OT。

THE PACERS MOUNT an EPIC COMEBACK (again) to WIN GAME 1 of the ECF in OT ????



Down 17, 6:46 left in regulation.

Down 14, 2:40 left in regulation.

Down 9, 52 seconds left in regulation.

13 PTS in OT.



Aaron Nesmith with 6 3PM & Tyrese Haliburton with ANOTHER clutch shot ???? pic.twitter.com/NBWNhphPMl