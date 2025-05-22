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溜馬連3輪驚天大逆轉！內史密斯「三分9投8中」神表現超越米勒

記者游郁香／綜合報導

溜馬今（22）日在東區冠軍賽G1克服末節最多17分落後，反在延長賽以138比135勝出，連續3輪系列賽完成大逆轉，3次都與少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）有關，此戰還有另一個英雄，整場三分9投8中的前鋒內史密斯（Aaron Nesmith），其中6記集中在末節，將戰線逼入OT。

本場最令人難忘的畫面，無疑是「新控球之神」哈利伯頓在正規時間最後一擊追平比數，並對著場邊做出米勒（Reggie Miller）經典的「掐脖」慶祝動作致敬。但事實上，溜馬有機會逆轉，內史密斯的爆發同樣功不可沒。

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距離第4節結束還有3分鐘多時，尼克還領先14分，內史密斯先投進一記看似無關緊要的三分球，隨後他如著火般再連飆5記三分彈，成為「翻盤」最重要的推手。

▲▼溜馬東冠G1英雄內史密斯，他末節連砍6顆三分彈 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼溜馬東冠G1英雄內史密斯，他末節連砍6顆三分彈 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼溜馬東冠G1英雄內史密斯，他末節連砍6顆三分彈 。（圖／達志影像／美聯社）

雖然內史密斯在延長賽沒有得分進帳，但他早已在正規時間完成任務，最終全場三分球9投8中，改寫溜馬季後賽單場最多三分球命中紀錄，超越了包括名人堂球星「大嘴」米勒與現役主控哈利伯頓在內的歷任保持人。內史密斯全場13投9中，砍下個人季後賽生涯新高30分。

溜馬今年季後賽已經連3輪都有「驚天大逆轉」，首輪對公鹿G5延長賽最後34.7秒落後7分、次輪對騎士末節還剩46.7秒落後7分，以及本場末節終了前52秒落後9分，他們全都克服劣勢後來居上，前2次哈利伯頓上演準絕殺，今日則是將戰線逼入延長，一再打臉選他為「最被高估球員」的人。

▲▼溜馬哈利伯頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬連3輪系列賽上演大逆轉都與一哥哈利伯頓有關。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓Tyrese Haliburton內史密斯米勒

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