敲洋基球場近3年首支再見轟　多明格茲：完全沉浸當下

▲多明格茲(Jasson Dominguez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(台灣時間22日)在主場憑藉著「火星人」多明格茲(Jasson Domínguez)9局下半夯出再見轟的好表現,以4比3逆轉擊敗德州遊騎兵摘勝;這發再見轟是條紋軍睽違974天後,再次向對手一棒說再見的比賽,也讓多明格茲賽後直呼,「完全沉浸在當下。」

