敲洋基球場近3年首支再見轟　多明格茲：完全沉浸當下

▲多明格茲（Jasson Dominguez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（台灣時間22日）在主場憑藉著「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）9局下半夯出再見轟的好表現，以4比3逆轉擊敗德州遊騎兵摘勝；這發再見轟是條紋軍睽違974天後，再次向對手一棒說再見的比賽，也讓多明格茲賽後直呼，「完全沉浸在當下。」

「太棒了，我的第一支再見全壘打，」多明格茲賽後難掩喜悅，「第一次總是特別的，球一打出去，我就知道這是我第一支再見轟，我完全沉浸在當下。」

這是洋基自2022年9月20日以後的第一支再見全壘打，當時史坦頓（Giancarlo Stanton）轟出再見滿貫砲，對手正是當時海盜的火球男查普曼（Aroldis Chapman）。

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比賽中落後2分的洋基在7局下半迎來曙光，貝林傑（Cody Bellinger）鎖定遊騎兵王牌投手迪格隆（Jacob deGrom）96英哩紅中直球，一棒扛出右外野助隊追至2比3；8局下半條紋軍打線攻勢再起，隊長賈吉（Aaron Judge）在2出局後擊出關鍵安打，洋基3比3將比數扳平。

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9局下半多明格茲面對遊騎兵後援傑克森（Luke Jackson）時，相中一記85英哩偏甜滑球直接夯出右外野二層看台形成398英呎再見全壘打，最終洋基4比3收下比賽，喜迎逆轉勝。

「他是個讓人想親近的球員，」洋基主帥布恩（Aaron Boone）談到多明格茲時表示，「他對生活總是樂觀積極，而現在大家也終於看見他有多有天賦，他的速度、力量都很驚人，也為我們敲出很多關鍵安打。」

「他正逐漸成為我們可靠的戰力，」賈吉也對多明格茲讚譽有加，「如果我們今年要走得遠、走到我們想去的地方，他絕對是關鍵人物之一。」