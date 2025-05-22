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確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛往北海道見證記者會

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿鬥士隊於22日在北海道北廣島市的ES CON FIELD舉行記者會，宣布將原為育成選手的投手孫易磊升格為支配下選手。背號也從原本的196變更為96號。孫易磊的父母也特地到場見證這重要時刻。

曾是U18台灣代表隊王牌投手的孫易磊，於2023年10月自中國文化大學與日本火腿簽下為期4年的育成合約加入球隊。去年在二軍登板15場，交出2勝2敗、防禦率3.86的成績。今年球季在二軍累計7場出賽，戰績2勝0敗、防禦率1.35，

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孫易磊今天在記者會上面對在場的父母親露出燦爛笑容表示，「我真的非常開心。」他也談到自己的優勢，「我對自己的心態和直球的質量很有信心，會繼續以自己的風格去投球。」

今年，同樣來自台灣的古林睿煬已經成功擠進先發輪值並拿下2勝。對於孫易磊的未來定位，同席記者會的新庄剛志總教練表示，「目前隊上先發投手很多，因此會先讓他從中繼開始累積經驗，未來希望他能成為聯盟頂尖的先發投手。」

他也進一步表示，「我覺得他至少能成為一位能贏15勝的投手，若能與古林競爭最多勝，我會非常開心。」

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