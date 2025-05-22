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尼克最後2分鐘痛失14分領先　哈特：我們強度掉了

▲▼尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈特（左）認為球隊關鍵時刻鬆懈導致吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

尼克在東區冠軍賽G1痛失14分領先優勢，最終在延長賽以135比138不敵溜馬，NBA季後賽自1997年以來「最後2分45秒領先14分以上不敗」的神話紀錄因此中斷。賽後尼克悍將哈特（Josh Hart）直言，球隊在關鍵時刻失去應有強度，是導致崩盤的主因。

本場比賽結束後，《美聯社》記者杜博（Josh Dubow）指出，「自1997年進入逐球紀錄時代以來，NBA季後賽第4節剩2分45秒時領先14分以上的球隊，原戰績為994勝0敗。」而尼克的這場失利，成為歷史上第1支在此情況下輸球的球隊。

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談及這場難以承受的崩盤，哈特表示，「我們沒有把比賽收掉，我們的強度掉了，鬆懈了，打得慢了，進而落入對手的節奏。」

▲▼尼克哈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克末節剩餘2分鐘仍領先14分，最終遭翻盤。（圖／達志影像／美聯社）

末節關鍵時刻，溜馬由內史密斯（Aaron Nesmith）率先點燃反撲氣勢，接連命中多記三分球，單節狂砍20分，搭配哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在讀秒階段命中神奇跳投追平比數，讓麥迪遜廣場花園陷入死寂。

哈特此役僅攻下8分，而其餘隊友由布朗森（Jalen Brunson）發揮最亮眼攻下43分；唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下35分；布里奇斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）各得16分；板凳的麥克布萊德（Miles McBride）貢獻9分，但這些表現仍難阻止球隊在最後關頭潰堤。

關鍵字： NBA尼克溜馬哈特

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