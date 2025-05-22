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大谷翔平熄火超大號飛球險開轟！T.赫南德茲3分砲率道奇3比1逆轉

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊今（21）日於主場迎戰亞利桑那響尾蛇，靠著T.赫南德茲（Teoscar Hernández）6局下轟出逆轉3分砲，終場3比1勝出。日籍球星大谷翔平先發第一棒指定打擊，4打數苦吞2K，不過6局差點就開轟。

大谷面對響尾蛇王牌投手巴恩斯（Corbin Burnes），前兩打席吞下一次三振、擊出二壘滾地球未上壘。比賽進行到第6局，大谷翔平面對第3打席，依舊積極揮棒，第一球就鎖定時速94.6英里（約152.2公里）的卡特球，果斷揮擊、掃出強勁飛球。

這一球初速達100.3英里（約161.4公里），飛行距離達356英尺（約108.5公尺），仰角為40度，飛向右外野深處，現場球迷一度起立準備歡呼。

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▲大谷翔平母親節用粉紅棒。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

不過，右外野手最終在警戒區穩穩接殺，大谷無緣個人本季第18轟。現場觀眾從「哇！」的驚嘆轉為齊聲嘆息。

根據MLB官方數據系統「Baseball Savant」的分析，這一記飛球如果是在紐約洋基體育場或光芒隊代用球場史坦布瑞納球場（George M. Steinbrenner Field）擊出，將會成為全壘打。

大谷雖然在6局無功而返，不過赫南德茲隨後在2出局、一二壘有人的情況下，從對方投手金克爾（Kevin Ginkel）手中，把球轟向中外野大牆，一棒逆轉戰局，打出本季第10轟，也是他傷後復出首轟。

這支3分砲瞬間點燃主場氛圍，隊友們在休息區紛紛歡呼，大谷更是手持紙杯大動作振臂慶賀，而投手梅（Dustin May）激動吶喊，他今天掛帥先發，主投6局僅被敲5安，飆出8次三振，僅被馬提（Ketel Marte）擊出全壘打失掉唯一1分，奪本季第2勝。

8局上，大谷面對第4打席，遭到比克斯（Jalen Beeks）三振，此戰4打數無安打，吞下2K，中斷連3場安打，打擊率0.304。

▲賀南德茲（Teoscar Hernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲赫南德茲（Teoscar Hernández）開轟宣告強勢回歸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平MLB道奇隊洛杉磯棒球

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