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SGA罰球不多？NBA歷年MVP罰球數排名揭曉

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2024-25賽季榮膺年度最有價值球員的雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），雖然率隊打出聯盟最佳的68勝戰績，個人更以場均32.7分榮登得分王，但他在賽季中頻繁站上罰球線的打法，也招致不少「買犯刷分」的質疑聲浪。

然而從歷史角度來看，SGA的罰球數據並不如外界印象那般誇張。根據統計，他本季場均僅獲得8.8次罰球機會，在歷屆MVP中僅排名第27位，介於喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）之間，遠低於張伯倫（Wilt Chamberlain）與艾佛森（Allen Iverson）等前輩的高峰紀錄。

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 排名 賽季年份 球員 場均罰球出手次數 場均罰球命中次數
 1  1959-60  Wilt Chamberlain  13.8  8
 2  1965-66  Wilt Chamberlain  12.4  6.3
 3  1958-59  Bob Pettit  12.2  9.3
 4  1963-64  Oscar Robertson  11.9  10.1
 5  2022-23  Joel Embiid  11.7  10
 6  1967-68  Wilt Chamberlain  11.4  4.3
 7  1966-67  Wilt Chamberlain  10.8  4.8
 8  1987-88  Michael Jordan  10.5  8.8
 9  1955-56  Bob Pettit  10.5  7.7
 10  1994-95  David Robinson  10.5  8.1
 11  1999-00  Shaquille O'Neal  10.4  5.5
 12  2016-17  Russell Westbrook  10.4  8.8
 13  2009-10  LeBron James  10.2  7.8
 14  1981-82  Moses Malone  10.2  7.8
 15  2017-18  James Harden  10.1  8.7
 16  2000-01  Allen Iverson  10.1  8.2
 17  1982-83  Moses Malone  10.1  7.7
 18  2019-20  Giannis Antetokounmpo  10  6.3
 19  2013-14  Kevin Durant  9.9  8.7
 20  1978-79  Moses Malone  9.9  7.3
 21  1998-99  Karl Malone  9.8  7.7
 22  1974-75  Bob McAdoo  9.7  7.8
 23  2018-19  Giannis Antetokounmpo  9.5  6.9
 24  2008-09  LeBron James  9.4  7.3
 25  1971-72  Kareem Abdul-Jabbar  9  6.2
 26  2007-08  Kobe Bryant  9  7.6
 27  2024-25  Shai Gilegous-Alexander  8.8  7.9
 28  1997-98  Michael Jordan  8.8  6.9
 29  2001-02  Tim Duncan  8.5  6.8
 30  1996-97  Karl Malone  8.4  6.4

值得一提的是，NBA本季罰球數整體大幅下降。根據《Basketball-Reference》資料，2024-25賽季是NBA歷史上每百回合罰球最少的賽季，在此背景下，SGA雖然罰球次數不突出，但他仍以場均7.9記罰球命中數領先全聯盟。

除了製造犯規，SGA本季同樣積極主動進攻，他以21.8次場均出手領先聯盟，顯示他的得分手段並非僅依賴罰球，面對質疑聲浪，支持者認為他只是善用現行規則幫助球隊取勝，並非「造犯規」。

罰球始終是得分王與MVP的共同特徵之一，《CBS體育》記者沃德-亨寧格（Colin Ward-Henninger）就表示，「歷代最難守的球員，自然也最容易造成對手犯規。」

關鍵字： NBAMVPSGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆

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