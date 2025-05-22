SGA罰球不多？NBA歷年MVP罰球數排名揭曉

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

2024-25賽季榮膺年度最有價值球員的雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），雖然率隊打出聯盟最佳的68勝戰績，個人更以場均32.7分榮登得分王，但他在賽季中頻繁站上罰球線的打法，也招致不少「買犯刷分」的質疑聲浪。

然而從歷史角度來看，SGA的罰球數據並不如外界印象那般誇張。根據統計，他本季場均僅獲得8.8次罰球機會，在歷屆MVP中僅排名第27位，介於喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）之間，遠低於張伯倫（Wilt Chamberlain）與艾佛森（Allen Iverson）等前輩的高峰紀錄。

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排名 賽季年份 球員 場均罰球出手次數 場均罰球命中次數 1 1959-60 Wilt Chamberlain 13.8 8 2 1965-66 Wilt Chamberlain 12.4 6.3 3 1958-59 Bob Pettit 12.2 9.3 4 1963-64 Oscar Robertson 11.9 10.1 5 2022-23 Joel Embiid 11.7 10 6 1967-68 Wilt Chamberlain 11.4 4.3 7 1966-67 Wilt Chamberlain 10.8 4.8 8 1987-88 Michael Jordan 10.5 8.8 9 1955-56 Bob Pettit 10.5 7.7 10 1994-95 David Robinson 10.5 8.1 11 1999-00 Shaquille O'Neal 10.4 5.5 12 2016-17 Russell Westbrook 10.4 8.8 13 2009-10 LeBron James 10.2 7.8 14 1981-82 Moses Malone 10.2 7.8 15 2017-18 James Harden 10.1 8.7 16 2000-01 Allen Iverson 10.1 8.2 17 1982-83 Moses Malone 10.1 7.7 18 2019-20 Giannis Antetokounmpo 10 6.3 19 2013-14 Kevin Durant 9.9 8.7 20 1978-79 Moses Malone 9.9 7.3 21 1998-99 Karl Malone 9.8 7.7 22 1974-75 Bob McAdoo 9.7 7.8 23 2018-19 Giannis Antetokounmpo 9.5 6.9 24 2008-09 LeBron James 9.4 7.3 25 1971-72 Kareem Abdul-Jabbar 9 6.2 26 2007-08 Kobe Bryant 9 7.6 27 2024-25 Shai Gilegous-Alexander 8.8 7.9 28 1997-98 Michael Jordan 8.8 6.9 29 2001-02 Tim Duncan 8.5 6.8 30 1996-97 Karl Malone 8.4 6.4

值得一提的是，NBA本季罰球數整體大幅下降。根據《Basketball-Reference》資料，2024-25賽季是NBA歷史上每百回合罰球最少的賽季，在此背景下，SGA雖然罰球次數不突出，但他仍以場均7.9記罰球命中數領先全聯盟。

除了製造犯規，SGA本季同樣積極主動進攻，他以21.8次場均出手領先聯盟，顯示他的得分手段並非僅依賴罰球，面對質疑聲浪，支持者認為他只是善用現行規則幫助球隊取勝，並非「造犯規」。

罰球始終是得分王與MVP的共同特徵之一，《CBS體育》記者沃德-亨寧格（Colin Ward-Henninger）就表示，「歷代最難守的球員，自然也最容易造成對手犯規。」