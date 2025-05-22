SGA罰球不多？NBA歷年MVP罰球數排名揭曉

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
2024-25賽季榮膺年度最有價值球員的雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），雖然率隊打出聯盟最佳的68勝戰績，個人更以場均32.7分榮登得分王，但他在賽季中頻繁站上罰球線的打法，也招致不少「買犯刷分」的質疑聲浪。
然而從歷史角度來看，SGA的罰球數據並不如外界印象那般誇張。根據統計，他本季場均僅獲得8.8次罰球機會，在歷屆MVP中僅排名第27位，介於喬丹（Michael Jordan）與布萊恩（Kobe Bryant）之間，遠低於張伯倫（Wilt Chamberlain）與艾佛森（Allen Iverson）等前輩的高峰紀錄。
|排名
|賽季年份
|球員
|場均罰球出手次數
|場均罰球命中次數
|1
|1959-60
|Wilt Chamberlain
|13.8
|8
|2
|1965-66
|Wilt Chamberlain
|12.4
|6.3
|3
|1958-59
|Bob Pettit
|12.2
|9.3
|4
|1963-64
|Oscar Robertson
|11.9
|10.1
|5
|2022-23
|Joel Embiid
|11.7
|10
|6
|1967-68
|Wilt Chamberlain
|11.4
|4.3
|7
|1966-67
|Wilt Chamberlain
|10.8
|4.8
|8
|1987-88
|Michael Jordan
|10.5
|8.8
|9
|1955-56
|Bob Pettit
|10.5
|7.7
|10
|1994-95
|David Robinson
|10.5
|8.1
|11
|1999-00
|Shaquille O'Neal
|10.4
|5.5
|12
|2016-17
|Russell Westbrook
|10.4
|8.8
|13
|2009-10
|LeBron James
|10.2
|7.8
|14
|1981-82
|Moses Malone
|10.2
|7.8
|15
|2017-18
|James Harden
|10.1
|8.7
|16
|2000-01
|Allen Iverson
|10.1
|8.2
|17
|1982-83
|Moses Malone
|10.1
|7.7
|18
|2019-20
|Giannis Antetokounmpo
|10
|6.3
|19
|2013-14
|Kevin Durant
|9.9
|8.7
|20
|1978-79
|Moses Malone
|9.9
|7.3
|21
|1998-99
|Karl Malone
|9.8
|7.7
|22
|1974-75
|Bob McAdoo
|9.7
|7.8
|23
|2018-19
|Giannis Antetokounmpo
|9.5
|6.9
|24
|2008-09
|LeBron James
|9.4
|7.3
|25
|1971-72
|Kareem Abdul-Jabbar
|9
|6.2
|26
|2007-08
|Kobe Bryant
|9
|7.6
|27
|2024-25
|Shai Gilegous-Alexander
|8.8
|7.9
|28
|1997-98
|Michael Jordan
|8.8
|6.9
|29
|2001-02
|Tim Duncan
|8.5
|6.8
|30
|1996-97
|Karl Malone
|8.4
|6.4
值得一提的是，NBA本季罰球數整體大幅下降。根據《Basketball-Reference》資料，2024-25賽季是NBA歷史上每百回合罰球最少的賽季，在此背景下，SGA雖然罰球次數不突出，但他仍以場均7.9記罰球命中數領先全聯盟。
除了製造犯規，SGA本季同樣積極主動進攻，他以21.8次場均出手領先聯盟，顯示他的得分手段並非僅依賴罰球，面對質疑聲浪，支持者認為他只是善用現行規則幫助球隊取勝，並非「造犯規」。
罰球始終是得分王與MVP的共同特徵之一，《CBS體育》記者沃德-亨寧格（Colin Ward-Henninger）就表示，「歷代最難守的球員，自然也最容易造成對手犯規。」
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