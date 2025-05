熱刺擊敗曼聯奪歐聯冠軍　孫興慜終於捧盃感動落淚

▲熱刺奪冠後隊長孫興慜難掩興奮捧盃。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間22日凌晨,歐足總歐洲聯賽冠軍戰由英超傳統強權熱刺交手「紅魔」曼聯,熱刺靠著強森(Brennan Johnson)上半場第42分鐘的關鍵進球外加全場嚴密防守,1比0奪下今年歐聯冠軍;熱刺打破17年冠軍荒,隊長孫興慜效力十年、累計出場454次後終於一圓冠軍夢,也讓他賽後淚灑球場直呼難忘。

「我們做到了!我一直想做些特別的事情,今天我們做了一件人們永遠不會忘記的事,這真是個特別的時刻,讓我們好好慶祝吧!」孫興慜受訪時激動表示。

「我從未懷疑過,我們打過一些艱難的比賽,但我始終相信我們能贏下這項賽事,」孫興慜接著說,「今天就是我們做到了的一天,所有的功勞都屬於這些兄弟們,他們從第一天起就表現得非常出色,也許我不會是下一任隊長了!但這些夥伴真的非常尊重人,也很友善,我真的很幸運,能有這麼棒的一群人在背後支持我,我是世界上最快樂的人。」

今年32歲的孫興慜2015年加盟熱刺,當時與凱恩(Harry Kane)組成英超最強前鋒組合之一,孫興慜在2021-22賽季曾奪得英超金靴獎,更是熱刺隊史進球第5多的球員。遺憾此前孫興慜在熱刺生涯中,一直與冠軍無緣,凱恩也在兩年前轉投德甲雄獅拜仁慕尼黑,今年孫興慜捧盃後也向球迷證明,在這跌宕起伏的球季中,熱刺仍昂首闊步地前行。

"Let's say, I'm a legend"



After 10 years at Tottenham Hotspur, Heung-Min Son was able to lift the Europa League trophy as captain, and sums up his time at the club



@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/wjP8BP6Eu0