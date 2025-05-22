熱刺擊敗曼聯奪歐聯冠軍　孫興慜終於捧盃感動落淚

▲熱刺奪冠後隊長孫興慜難掩興奮捧盃。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間22日凌晨，歐足總歐洲聯賽冠軍戰由英超傳統強權熱刺交手「紅魔」曼聯，熱刺靠著強森（Brennan Johnson）上半場第42分鐘的關鍵進球外加全場嚴密防守，1比0奪下今年歐聯冠軍；熱刺打破17年冠軍荒，隊長孫興慜效力十年、累計出場454次後終於一圓冠軍夢，也讓他賽後淚灑球場直呼難忘。

「我們做到了！我一直想做些特別的事情，今天我們做了一件人們永遠不會忘記的事，這真是個特別的時刻，讓我們好好慶祝吧！」孫興慜受訪時激動表示。

E no fim, o futebol foi justo. pic.twitter.com/TPZc48NU91 — Heung-min Son Brasil | Fan Account (@HM7Brasil) May 21, 2025

「我從未懷疑過，我們打過一些艱難的比賽，但我始終相信我們能贏下這項賽事，」孫興慜接著說，「今天就是我們做到了的一天，所有的功勞都屬於這些兄弟們，他們從第一天起就表現得非常出色，也許我不會是下一任隊長了！但這些夥伴真的非常尊重人，也很友善，我真的很幸運，能有這麼棒的一群人在背後支持我，我是世界上最快樂的人。」

AFTER 10 YEARS AT TOTTENHAM, HEUNG-MIN SON FINALLY WINS A TROPHY! pic.twitter.com/sY5ojYZpU0 — Football Tweet  (@Football__Tweet) May 21, 2025

今年32歲的孫興慜2015年加盟熱刺，當時與凱恩（Harry Kane）組成英超最強前鋒組合之一，孫興慜在2021-22賽季曾奪得英超金靴獎，更是熱刺隊史進球第5多的球員。遺憾此前孫興慜在熱刺生涯中，一直與冠軍無緣，凱恩也在兩年前轉投德甲雄獅拜仁慕尼黑，今年孫興慜捧盃後也向球迷證明，在這跌宕起伏的球季中，熱刺仍昂首闊步地前行。

"Let's say, I'm a legend"



After 10 years at Tottenham Hotspur, Heung-Min Son was able to lift the Europa League trophy as captain, and sums up his time at the club



@tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/wjP8BP6Eu0 — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2025

「我永遠不會忘記這一刻，我是這座球場進第一球的人，是這家俱樂部的隊長，又贏得了歐霸盃，」孫興慜說，「我還能說什麼呢？這些回憶太珍貴了，十年來，我完成了許多特別的事情，這些將永遠銘刻在我心中，我真的太開心了。」