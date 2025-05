直落二奪今年紅土賽季首勝　喬科維奇日內瓦開胡晉8強

▲喬科維奇(Novak Djokovic)晉級日內瓦公開賽8強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間22日凌晨,塞爾維亞傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)在日內瓦公開賽16強中以6比2、6比3擊敗匈牙利好手福索維斯(Marton Fucsovics),喬科維奇贏得本賽季首場紅土比賽,風光前進8強。

喬科維奇去年7月曾在巴黎奧運紅土場地上奪得金牌,但在2025年紅土賽季初期表現不佳,在蒙地卡羅不敵智利小將塔比洛(Alejandro Tabilo)、馬德里則輸給義大利年輕好手阿納爾迪(Matteo Arnaldi)。

然而本戰喬帥掌控比賽力保不失,僅耗時75分鐘就直落二收下勝利,根據ATP官方報導指出,喬科維奇今天以穩健的底線抽球壓制福索維斯,在發球局上表現也相當出色,全場沒有面臨任何破發點,賽後也將兩人生涯交手紀錄提升至6勝0敗。

Novak Djokovic won his opening match in Geneva by a score of 6-2 6-3. Who else is happy with the way he played? pic.twitter.com/YaURl21dzt

「這是我本賽季在紅土的第一場勝利,」喬科維奇賽後表示,「能夠打破沉默這感覺很好,這是一種非常具有挑戰性的場地,大家都知道與其他場地相比,在紅土上打球是多麼棘手,你總是得準備多打一球、多跑一步。」

"My first win this season on clay! It's great to break the ice in a way"



Novak Djokovic speaks after his opening round win over Fucsovics at the #GonetGenevaOpen pic.twitter.com/2y17ou2N28