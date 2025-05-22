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直落二奪今年紅土賽季首勝　喬科維奇日內瓦開胡晉8強

▲喬科維奇（Novak Djokovic）晉級日內瓦公開賽8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）晉級日內瓦公開賽8強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間22日凌晨，塞爾維亞傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）在日內瓦公開賽16強中以6比2、6比3擊敗匈牙利好手福索維斯（Marton Fucsovics），喬科維奇贏得本賽季首場紅土比賽，風光前進8強。

喬科維奇去年7月曾在巴黎奧運紅土場地上奪得金牌，但在2025年紅土賽季初期表現不佳，在蒙地卡羅不敵智利小將塔比洛（Alejandro Tabilo）、馬德里則輸給義大利年輕好手阿納爾迪（Matteo Arnaldi）。

然而本戰喬帥掌控比賽力保不失，僅耗時75分鐘就直落二收下勝利，根據ATP官方報導指出，喬科維奇今天以穩健的底線抽球壓制福索維斯，在發球局上表現也相當出色，全場沒有面臨任何破發點，賽後也將兩人生涯交手紀錄提升至6勝0敗。

「這是我本賽季在紅土的第一場勝利，」喬科維奇賽後表示，「能夠打破沉默這感覺很好，這是一種非常具有挑戰性的場地，大家都知道與其他場地相比，在紅土上打球是多麼棘手，你總是得準備多打一球、多跑一步。」

「這裡的海拔稍高一點，所以如果你的發球不錯會很有幫助，」喬科維奇接著說，「我今天發球表現應該是最強的武器，一發成功率很高，關鍵時刻靠一發拿到很多免費分數，幫助我脫離危機，這讓場上賽況輕鬆不少，所以我很高興在需要時能打出最好的網球，整場比賽我都保持專注，對自己的表現也很滿意，希望這樣的狀態能延續到明天。」

喬科維奇下周將前往羅蘭加洛斯（Roland Garros）爭取創紀錄的第25座大滿貫冠軍，但他最後談到目前的重心仍放在日內瓦，目標是生涯第100座巡迴賽冠軍。

關鍵字： ATP喬科維奇

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