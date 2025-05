奪MVP送全隊勞力士　SGA得獎感言不忘奈許：他奠定了基礎

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)榮獲今年MVP。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)以71張第一名選票、總分913分獲選NBA本季年度MVP,這是他生涯首次獲此殊榮,也是繼奈許(Steve Nash)之後第二位獲得MVP的加拿大人。SGA得獎後為整隊買了勞力士手錶慶祝一番,發表感言時也不忘提及前輩。

OH CANADA ???????? Shai Gilgeous-Alexander is the first Canadian player to win NBA MVP since Steve Nash in 2006 pic.twitter.com/V0qjFWeoeN

「他奠定了基礎,」SGA談到奈許時說,「他是我認識的第一位加拿大籃球員,若不是看到有加拿大人能打進NBA,這個夢想對我們那一代小孩來說不會這麼真實,所以能和這樣一位人物並列討論,他對籃球、對加拿大所代表的意義,都讓這一切格外特別。」

"Without you guys, none of this would be possible."



Shai Gilgeous-Alexander opens his #KiaMVP presser by thanking his teammates for their role in this honor pic.twitter.com/4WJFWclykU