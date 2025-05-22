奪MVP送全隊勞力士　SGA得獎感言不忘奈許：他奠定了基礎

▲雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）榮獲今年MVP。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以71張第一名選票、總分913分獲選NBA本季年度MVP，這是他生涯首次獲此殊榮，也是繼奈許（Steve Nash）之後第二位獲得MVP的加拿大人。SGA得獎後為整隊買了勞力士手錶慶祝一番，發表感言時也不忘提及前輩。

OH CANADA ????????



Shai Gilgeous-Alexander is the first Canadian player to win NBA MVP since Steve Nash in 2006 pic.twitter.com/V0qjFWeoeN [廣告]請繼續往下閱讀... May 22, 2025

「他奠定了基礎，」SGA談到奈許時說，「他是我認識的第一位加拿大籃球員，若不是看到有加拿大人能打進NBA，這個夢想對我們那一代小孩來說不會這麼真實，所以能和這樣一位人物並列討論，他對籃球、對加拿大所代表的意義，都讓這一切格外特別。」

"Without you guys, none of this would be possible."



Shai Gilgeous-Alexander opens his #KiaMVP presser by thanking his teammates for their role in this honor pic.twitter.com/4WJFWclykU — NBA (@NBA) May 22, 2025

聯盟MVP連續第7年由非美國出生的球員奪得，創下NBA史上最長的紀錄。回顧得獎那一刻，SGA表示人生中的種種時刻，被淘汰、被交易、被忽視、慶祝勝利、經歷美好時光，全都湧上心頭。

「我覺得大家並沒有真正重視場外生活對場上表現的影響，」SGA說，「一旦我在場外變得更好，我的職業生涯就開始突飛猛進，這絕對不是巧合。」

投票環節中，SGA獲得71張第一名選票與29張第二名選票；丹佛金塊王牌中鋒約基奇（Nikola Jokic）獲得29張第一名選票與71張第二名選票屆居第2；密爾瓦基公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獲得88張第三名選票排名第三。SGA是2018年選秀第11順位，本季場均32.7分、6.4助攻與5籃板帶領雷霆打出68勝14敗的戰績，雷霆平均每場淨勝對手12.9分，創下聯盟史上最高勝分差紀錄。

Shai Gilgeous-Alexander bought every one of his OKC Thunder teammates a Rolex after winning MVP!



Respect! pic.twitter.com/UkZIzGNQs2 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) May 22, 2025

「每年都會有投票人，這永遠不會改變，」SGA提及，「去年只是代表認為我不該得獎的人多過於支持我得獎的人，今年，我想扭轉這個說法，讓情勢反轉，我想我做到了。」

SGA曾承諾如果拿下MVP，就會送隊友手錶，現在他也兌現了承諾，SGA最後也談到隊友們值得這些，甚至更多，「這些還遠比不上他們對我來說的意義，」SGA說道，「沒有他們，我就不會成為MVP。」