孫易磊將轉支配下！新庄等不及想用他了 與古林睿煬組台灣雙右投

▲火腿鬥士投手孫易磊。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

又一好消息！根據日媒《Sponichi》報導，日本火腿鬥士隊預計近日內正式將孫易磊從育成選手升格為支配下選手，成為隊上另一位正式登錄的台灣投手，與古林睿煬組成「台灣雙右投」，備受期待。

孫易磊擁有最速157公里的火球潛力，被日媒譽為「台灣的至寶」。去年初來日本的他，在二軍東方聯盟出賽15場，繳出2勝2敗、防禦率3.86的成績；本季持續進步，至今出賽7場無敗績，拿下2勝、防禦率降至1.35，展現穩定成長曲線。此外，他今年2月曾代表台灣出戰WBC資格賽，助台灣晉級本賽事，累積寶貴的國際經驗。

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3月初與中職統一獅交流戰，孫易磊先發1局無安打無失分，最快球速達152公里。他當時表示，「很期待能在一軍投球」，盼望早日升格支配下。

火腿總教練新庄剛志對這位潛力新星讚譽有加，「我其實已經想馬上用他了，但球團希望好好培養他。如果我看到他有壓制一軍打者的能力，我會親自去向球團下跪，拜託他們讓他升上來。」

值得一提的是，同樣來自台灣的古林睿煬，日前對樂天繳出百球以內的「Maddux完封勝」，目前已拿下兩勝，表現搶眼。隨著孫易磊即將升上一軍，台灣雙右投聯手，火腿在奪冠之路上再添生力軍。