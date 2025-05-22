火腿5人完投勝破34年紀錄！日媒期待古林睿煬今晚續寫傳奇

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿鬥士本季展現堅強先發投手陣容，昨（20）日北山亘基對軟銀完投9局飆10K奪勝後，球隊已累積5位投手繳出完投勝，寫下隊史34年來罕見紀錄。

本季至今締造完投勝的投手，依序為金村尚真、伊藤大海、山崎福也、古林睿煬與北山亘基。其中來自台灣的火球男古林睿煬，於5月11日對戰樂天金鷲繳出9局無失分、無保送、僅被敲2安、送出7K的「Maddux完封勝」，只用98球即完成任務，締造日職生涯首場完投完封。

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根據《日刊體育》報導，火腿上一次單季有5名以上投手完成完投勝，已是2015年，當年包括大谷翔平、上澤直之等6人共創佳績。本季火腿在5月就有5人達陣，則是自1991年以來首見的隊史紀錄。

古林今（21）將重返一軍，先發對決軟銀，由24歲左投前田純迎戰。若古林再度投出完封勝，不僅可望拿下本季第3勝，更有機會寫下睽違23年的洋投紀錄。

《日刊體育》指出，若古林今日再度完封，將成為繼阪神村上頌樹後，日職最新一位單季連兩場完封勝投手；而若聚焦於洋將，則有機會成為繼2016年廣島強森（Kris Johnson）後的首位，洋聯方面則是自2002年近鐵鮑威爾（Jeremy Powell）以來首人。

此外，若古林今天再添一勝，將有機會成為洋聯本季第3位在5月拿下3勝的投手，與軟銀莫伊尼洛（Livan Moinelo）、歐力士曾谷龍平並列。