運動雲

>

火腿5人完投勝破34年紀錄！日媒期待古林睿煬今晚續寫傳奇

▲▼ 古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本火腿鬥士本季展現堅強先發投手陣容，昨（20）日北山亘基對軟銀完投9局飆10K奪勝後，球隊已累積5位投手繳出完投勝，寫下隊史34年來罕見紀錄。

本季至今締造完投勝的投手，依序為金村尚真、伊藤大海、山崎福也、古林睿煬與北山亘基。其中來自台灣的火球男古林睿煬，於5月11日對戰樂天金鷲繳出9局無失分、無保送、僅被敲2安、送出7K的「Maddux完封勝」，只用98球即完成任務，締造日職生涯首場完投完封。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《日刊體育》報導，火腿上一次單季有5名以上投手完成完投勝，已是2015年，當年包括大谷翔平、上澤直之等6人共創佳績。本季火腿在5月就有5人達陣，則是自1991年以來首見的隊史紀錄。

古林今（21）將重返一軍，先發對決軟銀，由24歲左投前田純迎戰。若古林再度投出完封勝，不僅可望拿下本季第3勝，更有機會寫下睽違23年的洋投紀錄。

《日刊體育》指出，若古林今日再度完封，將成為繼阪神村上頌樹後，日職最新一位單季連兩場完封勝投手；而若聚焦於洋將，則有機會成為繼2016年廣島強森（Kris Johnson）後的首位，洋聯方面則是自2002年近鐵鮑威爾（Jeremy Powell）以來首人。

此外，若古林今天再添一勝，將有機會成為洋聯本季第3位在5月拿下3勝的投手，與軟銀莫伊尼洛（Livan Moinelo）、歐力士曾谷龍平並列。

關鍵字： 棒球完封勝火腿隊古林睿煬日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

雷霆隊史第3人！SGA獲NBA年度MVP　連7屆得主都是國際球員

雷霆隊史第3人！SGA獲NBA年度MVP　連7屆得主都是國際球員

火腿5人完投勝破34年紀錄！日媒期待古林睿煬今晚續寫傳奇

火腿5人完投勝破34年紀錄！日媒期待古林睿煬今晚續寫傳奇

孫易磊將轉支配下！新庄等不及想用他了 與古林睿煬組台灣雙右投

孫易磊將轉支配下！新庄等不及想用他了 與古林睿煬組台灣雙右投

MVP、全壘打王都來世壯運了！周思齊、高國輝領山羊兄弟首戰登場

MVP、全壘打王都來世壯運了！周思齊、高國輝領山羊兄弟首戰登場

快訊／鐵血防守拚出PLG首冠　李家慷：請在低谷的人向我看齊

快訊／鐵血防守拚出PLG首冠　李家慷：請在低谷的人向我看齊

【狗狗驚喜】美國媽送兒子夢中情狗！他見家中新成員嚇傻超感動

熱門新聞

快訊／悲情！42歲「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨　本人向台灣主辦道歉：我被利用了

世壯運外籍選手驚傳敗血症離世　執委會：全力協助

林志傑左手腕「3處骨折」傷勢曝光　凌晨3點將緊急手術治療

快訊／合併曙光！陳建州向TPBL職籃喊話　把球迷一場一場打回來

雷霆隊史第3人！SGA獲NBA年度MVP　連7屆得主都是國際球員

讀者回應

﻿

熱門新聞

142歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

2「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

3世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

4林志傑左手腕3處骨折　凌晨緊急手術

5陳建州向TPBL喊話　把球迷打回來

最新新聞

1妙齡女「謊稱懷孕」勒索孫興慜　下場曝！

2孫易磊轉支配下！台灣至寶備受期待

3史密斯公仔日沒先發？羅伯斯解釋

4火腿5人完投破紀錄　古林續寫傳奇？

5雷霆隊史第3人！SGA獲NBA年度MVP

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【世壯運阿嬤組】97歲唐成瑤田徑200公尺完賽！贏得全場掌聲

【準媽咪奪金牌】挺20周孕肚出戰世壯運游泳比賽

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366