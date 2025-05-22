雷霆隊史第3人！SGA獲NBA年度MVP　連7屆得主都是國際球員

Breaking: Oklahoma City Thunder star Shai Gilgeous-Alexander has won the NBA MVP award, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA本季年度MVP得主今（22）日正式揭曉，由生涯首次登頂「得分王」的雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）獲獎，成為奧克拉荷馬隊史第3人，前2位為2014年的杜蘭特（Kevin Durant）與2017年的衛斯布魯克（Russell Westbrook），且連7屆MVP都是「國際球員」。

《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）今日凌晨4點搶先披露，來自加拿大的雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大擊敗另外兩位勁敵約基奇（Nikola Jokic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），收穫生涯首座年度MVP獎項。

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「SGA」本季以場均32.7分登上聯盟得分王寶座，投籃命中率達51.9%，外帶6.4助攻、5.0籃板、1.7抄截和1.0阻攻。他也因此加入史上「超稀有」俱樂部，NBA史上僅有他與喬丹（Michael Jordan）曾單季繳出場均至少30分、投籃命中率逾5成，另有5籃板、5助攻、1.5抄截和1阻攻的表現。喬丹曾在1987-88與1990-91賽季達成此壯舉，那兩季都拿下MVP。

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大獲本季年度MVP。（圖／達志影像／美聯社，下同）

26歲的吉爾吉斯-亞歷山大也是NBA史上第10位同時領銜得分榜並率隊豪取至少60勝的球員。這是他連續第3季打出場均30分以上、命中率超過50%的成績，史上只有賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、安戴托昆波、張伯倫（Wilt Chamberlain）與喬丹曾連續3季達成，且這幾人皆至少奪得兩座MVP。

吉爾吉斯-亞歷山大在防守端同樣貢獻巨大，是雷霆本季全聯盟防守效率第1的重要功臣。他本季累積208次「stocks」（抄截+阻攻），排名全聯盟第3，僅次於馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與老鷹「神偷」丹尼爾斯（Dyson Daniels）。

值得一提的是，自2019年的公鹿「字母哥」安戴托昆波開始，NBA年度MVP已經連7屆由「國際球員」獲得。

2019年希臘安戴托昆波

2020年希臘安戴托昆波

2021年塞爾維亞約基奇

2022年塞爾維亞約基奇

2023年喀麥隆恩比德（2022年取得美國籍）

2024年塞爾維亞約基奇

2025年加拿大吉爾吉斯-亞歷山大