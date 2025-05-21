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單局狂灌5分！台鋼猛攻力克桃猿　郭阜林雙長打3打點轉隊首次MVP

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹21日澄清湖主場迎戰樂天桃猿，石萬金先發好投獲得火力援護，郭阜林2安打貢獻3打點，率隊以6比4獲勝，並獲選單場MVP。台鋼雄鷹連續兩天在主場擊敗樂天桃猿，取得2連勝。

台鋼2局下郭阜林適時二壘安打攻下1分，先馳得點。桃猿3局上反擊，陳晨威掃三壘安打追平比數，林立再擊出二壘滾地球，跑者利用守備失誤得分，超前為2比1。

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台鋼3局下火力全開，紀慶然掃出安打，曾子祐執行短打，王柏融適時安打進帳1分，扳平比數。魔鷹隨後也敲出二壘安打，張肇元選到保送，郭阜林擊出擊中全壘打牆的二壘安打添加2打點。王博玄也掃安打，添得2分打點。台鋼單局狂灌5分，取得6比2領先。

桃猿6局上反攻，林立、林智平、林泓育連續安打，追回1分，林子偉選到保送，陳佳樂擊出一壘滾地球，林智平衝回本壘，陳佳樂達成生涯首打點。桃猿提出挑戰，經重播判決改判安全回壘，添加1分。雖然台鋼總教練洪一中上場抗議，但未能改變判決結果。

石萬金主投5局，被敲4支安打，有3次保送，奪4次三振，失4分，其中有3分為自責分。許育銘、張誠恩、伍祐城、林詩翔鞏固牛棚防線，都無失分。林詩翔奪本季第10次救援成功，與兄弟黃恩賜並列第一。

台鋼全場8支安打，郭阜林4打數2安打，都是二壘安打，貢獻3打點，表現亮眼獲選MVP。

賽後郭阜林表示，「很簡單，設定可以掌握的好球，把節奏做好。打擊教練希望我們打擊時，想法簡單點，所以我改變想法與策略，練習時也努力調整機制，保持穩定狀態去比賽。」首次轉戰台鋼獲選MVP，生涯第1次MVP舞台也在澄清湖，「加入台鋼就想拿MVP，沒想到第一座也是在這裡，澄清湖造就了我。」
 

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲郭阜林。（圖／台鋼雄鷹提供）

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹郭阜林MVP勝利

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