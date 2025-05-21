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恩師劉文等世壯運奪金　楊勇緯直呼有趣：現在的選手要跟他們看齊

▲▼楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，直呼很有趣。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，師徒攜手摘金。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

知名柔道教練劉文等今（21日）在2025雙北世界壯年運動會出征男子73公斤M6（55-59歲）級賽事，並由頭號大弟子、東京奧運銀牌楊勇緯擔任教練，形成有趣畫面，劉文等最終也笑捧金牌，證明自己寶刀未老。

劉文等是選手出身，成績斐然，1992年因家庭經濟因素選擇全額公費的警察大學，成為人民保母。不過他並未荒廢身手，1999年、2001年完成世界警消運動會柔道衛冕，離開警界後在台灣體育運動大學任教，培育出「柔道男神」楊勇緯、奧運國手林真豪等許多在世界發光的好手。

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▲▼楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，直呼很有趣。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，直呼很有趣。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

「世壯運難得在台灣辦，當然要共襄盛舉。」劉文等賽後滿頭大汗地說：「花了3個月把體重降了10公斤，再利用練習的時間做些體能，也請選手跟我對練。既然參加了，就要把最好的展現出來，讓大家看到只要願意的話，任何階段要做到任何事情都有可能。」

首戰的對手正巧就是好友呂耀宗，劉文等一路鏖戰到最後才在黃金得分賽「一本」致勝，「我們以前就是一起在道館練習的師兄弟，他今天狀況也滿好的，我是剛好掌握到一點優勢。」

▲▼楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，直呼很有趣。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

而得意弟子楊勇緯今天擔任教練的教練，在場邊不時被捕捉到笑容，「我覺得他狀況滿穩定的，就跟平常老師教我們的一樣，我就是幫助他穩穩地把每一場贏下來。」楊勇緯笑說，在場邊多是鼓勵為主，「畢竟這層級體能的分配很重要，才能把技術表現出來，包括喊加油，還是要他緩一緩、注意重心等等的提醒。」

「我覺得真的很有趣，能夠在世界舞台看到他們摔，覺得現在的選手都要跟他們看齊。不只是柔道，我也看到80幾歲的長輩可以在田徑場上奔馳，真的非常勵志，希望透過這樣的比賽讓更多人認識柔道。」楊勇緯說。

▲▼楊勇緯世壯運執教恩師劉文等，直呼很有趣。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

關鍵字： 世壯運劉文等楊勇緯

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