王彥程優質先發摘第4勝！最速151公里　林冠臣同日出賽繳雙安

記者王真魚／綜合報導

台灣左投王彥程今（21）日在日職樂天金鷲二軍出賽，對上讀賣巨人二軍繳出6局僅失1分的優質先發表現，帶領球隊以3：2勝出，成功摘下本季個人第4勝。

本季與樂天簽下育成合約的王彥程，仍為躋身一軍而努力。今日登板面對巨人二軍，首局便展現壓制力，以三上三下解決打線，包括解決長野久義與丸佳浩。

王彥程第2、3局雖讓對手上壘，但冷靜應對，未讓分數失守。4局上1出局後連續被敲2安，陷入一三壘有人的險境。面對下一棒喜多隆介的滾地球，隊友發生守備失誤，導致失掉首分；接著郡拓也再敲安打形成滿壘，不過王彥程隨後讓浦田俊輔擊出雙殺打，成功脫身。

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第5局他再度擋下得點圈危機，6局上則以三上三下完美收尾，全場用球僅74球，被擊出5支安打，送出2次三振與1次保送，僅失1分，防禦率也下修至3.92，球速最快151公里。

同樣效力樂天二軍的台灣選手陽柏翔同場出賽，此戰先發第9棒游擊手，4打數未能敲安並吞下2次三振，目前打擊率為0.192。永田颯太郎2打數敲出1安，貢獻1分打點。

西武台灣強打林冠臣二軍同日出賽，對戰羅德先發7棒左外野，連2打席敲安，包括1支二壘長打，另選到1次保送上壘，貢獻1分打點。西武獅終場6比4擊敗羅德。