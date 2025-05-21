最強阿嬤世壯運雙勝！「桌球讓我更勇敢」 鼓勵帕拉選手突破極限

▲世壯運桌球阿嬤盧碧春直落三。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／新北報導

世壯運桌球帕拉選手、「桌球最強阿嬤」盧碧春21日於單打賽事中一日兩戰，分別以直落三擊敗周虹華、陳玲樺，從廚房走向球場，展現驚人氣勢。

現年62歲的盧碧春首次參加世壯運，她表示：「我覺得這是很難得的機會。第一次知道世壯運有帕拉項目時，覺得既好奇又很有意義，所以來共襄盛舉。」她平時也會參加國內賽事，賽前針對世壯運進行更多準備。

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盧碧春說，現在打桌球已成為生活中的興趣，也在積極提攜後輩。她所屬的新北市身心障礙桌球協會中，帶領許多身障人士一起打球。這次在比賽中碰到的對手周虹華，其實正是她的學生，兩人也上演了一場師徒對決。她補充，兩位今日的對手平時都是一起練球的熟面孔。

對於「桌球最強阿嬤」這個稱號，她笑說：「滿好玩的！他們知道我有兩個孫子，就叫我阿嬤。台灣阿嬤級參加奧運的，大概只有我一個，所以就變成最強阿嬤。本來不太能接受，突然『升級』，但後來就習慣了。」

至於阿嬤「廚房」的拿手菜，她謙虛地說：「滿多的，都是家人喜歡吃、習慣吃我煮的。這個年紀需要補充蛋白質，避免肌肉流失，所以我也會特別注意飲食，多攝取蛋白質。」

擁有兩屆帕運經歷的她，也坦言走過不少低潮與挑戰，「一路上挫折很多，但我不把它當挫折，克服之後就忘記了，那些都是成長的動力。」談起桌球的意義，她感性地說：「讓我們變得更勇敢、也變得更堅強。」

最後，盧碧春也對所有正在參加世壯運的帕拉選手喊話：「請大家再繼續加油，不要放棄！其實我們的極限在哪裡，誰也不知道，要不斷努力突破自己。」

▲世壯運桌球阿嬤盧碧春直落三晉級。（圖／記者林敬旻攝）