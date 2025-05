響尾蛇3A林昱珉先發投5局失2分　牛棚砸鍋首勝再等等

▲林昱珉。(圖/記者李毓康攝)

記者楊舒帆/綜合報導

響尾蛇3A林昱珉21日(台灣時間)出戰洛磯3A,主投5局挨兩轟失2分,牛棚砸鍋無關勝敗。

林昱珉首局首名打者挨安打,隨後製造雙殺,順利化解危機。2局上遭到Keston Hiura陽春砲狙擊,1出局後被敲安打又投出暴投,面對得點圈危機,連解決2人。

#Dbacks No. 11 prospect Yu-Min Lin yielded just one earned run for the second consecutive start Wednesday while striking out four.@USAFRecruiting #AimHigh pic.twitter.com/14cfoJhO0m