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響尾蛇3A林昱珉先發投5局失2分　牛棚砸鍋首勝再等等

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

響尾蛇3A林昱珉21日（台灣時間）出戰洛磯3A，主投5局挨兩轟失2分，牛棚砸鍋無關勝敗。

林昱珉首局首名打者挨安打，隨後製造雙殺，順利化解危機。2局上遭到Keston Hiura陽春砲狙擊，1出局後被敲安打又投出暴投，面對得點圈危機，連解決2人。

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3局上雖再被敲短程安打，但仍順利過關。4局上投出保送但力保不失。5局上兩出局後遭Sam Hilliard陽春砲，又被敲出三壘安打，所幸及時回穩，三振Keston Hiura化解危機。

林昱珉退場時，響尾蛇仍以6比2領先，但9局上投手群崩盤被扳平，所幸9局下靠再見安打以7比5獲勝。林昱珉主投5局，用87球，包含53顆好球，最快球速94.7英里（約152公里），被敲6支安打，奪5次三振，有2次保送，失2分，防禦率為2.70。

林昱珉自5月開啟新球季，目前出賽4場，吞下1敗，首勝仍未開張。

關鍵字： 棒球林昱珉響尾蛇比賽勝利

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