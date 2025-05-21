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列特博總經理參戰世壯運！隔25年合體陳冠任：大巨蛋猛轟力道十足

▲▼列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

▲列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

記者楊舒帆／綜合報導

世界壯年運動會22日棒球項目好戲登場，由周思齊、高國輝領軍的「山羊兄弟」隊，陣中還有一大亮點——甲組成棒列特博生技總經理戴極昇也將助陣參賽。他透露，25年前曾與陳冠任同隊扛中軸打線，如今再度披上同樣戰袍，且在台北大巨蛋見識到他與高國輝的強大打擊火力，令他相當震撼。

戴極昇為傳統生技第二代，2020年以38歲之齡登上甲組舞台，最快球速飆出140公里，近年仍偶爾在甲組出賽。2022年，他創立列特博生技甲組成棒隊，提供年輕球員更多機會。今年以自培身份加入富邦悍將的投手王偉軒，即是列特博創隊球員之一。

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今年43歲的戴極昇，在一年半前接受周思齊邀請加入山羊兄弟出征世壯運。透過球芽基金會牽起這段緣分，戴極昇表示，「我算是很早就『入坑（加入球隊）』，他也請我推薦幾位甲組的『大叔』，例如林瀚、陳宗宏、陳敏賜等人，秩序冊上符合資格的名單，我全都交給思齊參考，其實很多球員他應該本來就認識。」

▲▼列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

▲列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

其中最特別的是陳冠任。戴極昇回憶，在華興中學時期曾與陳冠任於國手選拔賽代表台北市聯隊出賽，兩人搭檔中軸火力。戴極昇說，「當時他打第四棒，我打第三棒，沒想到25年後又能在世壯運重聚。難得能近距離再看到陳冠任打球，他在大巨蛋一直把球轟出牆，力道依然十足。」

戴極昇也提到周思齊與高國輝等「剛退役」戰力，「高國輝真的很恐怖，在大巨蛋練打的『音爆聲』會讓人本能地想縮回去。」至於周思齊，「他是我們的大哥，狀況維持得很好，賽前準備細緻，上場打擊內容依然充滿智慧與經驗。」

球隊初期成員不多，近期成軍後進行了5到6次團練，並與台大、陽明高中進行友誼賽。戴極昇分享，「我們在天母、大巨蛋都有培訓，也借用私人場地練球，球隊配有球員巴士。這是我人生第一次體驗到接近職業選手等級的待遇，像是有防護員、專車接送，每次場邊都有飲料食物，照顧非常周到，原來職業選手的生活這麼幸福。」

戴極昇坦言，疫情期間養傷已久，長年累積的傷痛仍影響狀態。去年底球速好不容易回到138公里，卻又傷到手肘，至今仍未完全康復。「我已經做好吃止痛藥再上場的心理準備，賽期很短，不能太在意球速，目標是能有效抓出局數。」他也補充，只要球隊有需要，任何角色都願意擔任。「練習時我也有打擊、守備，甚至能代跑，只希望能幫上球隊的忙。」

對於近期加入富邦悍將二軍自培的王偉軒，戴極昇特地去參加他簡單的加盟儀式。戴極昇說，「他在球隊一直表現穩定，防禦率突然拉高，是因為拉長局數調整所致。比賽前段都投得很穩定。很開心他在中職二軍開始出賽，這只是第一步，接下來還有選秀。我也告訴他，列特博永遠是他的娘家，隨時歡迎他回來尋求協助。」

▲▼列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

▲▼列特博總經理戴極昇加入山羊兄弟。（圖／戴極昇提供）

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