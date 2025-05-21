大谷翔平場外吸金破億美元！網友卻替他擔心重演財務糾紛

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍棒球巨星大谷翔平不僅在球場上表現亮眼，場外的商業價值也持續攀升。根據最新消息，大谷在2025年度的廣告收入已突破「1億美元」大關，約新台幣32.5億元，遠遠超出他在球隊的年薪。當大谷的經紀人向美國媒體透露這些廣告收入的細節時，仍引起不少驚訝。

大谷目前與多家知名企業合作，代言橫跨航空、運動品牌、汽車、美妝等領域，包括日本航空（JAL）、New Balance、Porsche及Wacoal等。根據經紀人巴雷洛（Nez Balelo）透露，今年大谷的廣告收入已超過1億美元，而實際收到的廣告邀約更高達40至50間企業，最終精選出約20家合作對象。

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「我們必須避免讓他過度曝光，大谷本人也並不追求這麼高的商業活動量。」巴雷洛在接受美國媒體訪問時表示。

根據《富比士》（Forbes）公布的美職棒球員收入排行榜，大谷以總收入位居第二。其中，他的年薪僅約200萬美元（約新台幣2.9億元），大多數收入來自場外廣告與代言，正與經紀人提供的資訊一致。

此數字讓外界不免聯想到先前大谷前翻譯水原一平涉嫌挪用資金一案，擔心龐大的收入可能再次引發金錢糾紛。部分網友留言指出，「水原一平挪用的金額，只是他三個月的收入？」、「希望不要再因為金錢捲入風波」、「他專心打球就好，其他人要幫他把關」。

儘管廣告收入驚人，但也有聲音認為，大谷的曝光頻率過高。日本網路上出現「大谷廣告太多」、「大谷無所不在」等聲音，甚至有人稱之為「大谷騷擾」。這樣的現象在海外同樣可見，有美國球迷在社群平台留言批評，「又是大谷的全壘打影片」、「一樣的內容一直推送，已經有點膩了」。

然而，業界人士指出，這恰恰是他身為「國際級超級巨星」的證明。大谷的名字與形象，幾乎成為商業成功的保證，只要出現在螢幕上，往往就能帶動話題與點閱，「發一則就爆紅的男人」實至名歸。

自水原一平事件後，目前大谷的翻譯已由艾爾頓（Will Ireton）接任。他同時擔任球隊的數據分析負責人，也支援山本由伸與佐佐木朗希等日籍球員。

隨著大谷在場上場下皆創紀錄，他的商業價值與公眾關注仍持續升溫，如何在「球星魅力」與「風險控管」之間取得平衡，成為球團與經紀團隊的重要課題。