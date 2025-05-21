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賈吉16轟登美聯全壘打王！43打點並列第一　洋基5比2勝遊騎兵

記者王真魚／綜合報導

紐約洋基隊今在主場迎戰德州遊騎兵，展開3連戰首戰。此役洋基以5比2取得勝利，當家重砲賈吉（Aaron Judge）轟出本季第16支全壘打，登上美聯全壘打單獨領先寶座，為球隊錦上添花。

比賽2局下半，洋基由萊斯（Ben Rice）先敲出本季第10支全壘打，為球隊先馳得點。隨後在第四局靠著萊斯的高飛犧牲打再添一分，第6局沃普（Anthony Volpe）敲出帶有打點的二壘安打，使洋基以3比0擴大領先優勢。

關鍵的8局下半，無人出局一壘有人的情況下，賈吉轟出2分砲，不僅將比數拉開至5比0，這支全壘打也是他本季第16轟。

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雖然9局上半遊騎兵靠海姆（Jonah Heim）擊出兩分砲將比數縮小至3分差，不過洋基終結者威佛（Luke Weaver）登板後僅用2球就成功守成，拿下個人本季第6次救援成功。

洋基先發投手華倫（Will Warren）表現出色，主投5.2局僅被敲5支安打無失分，送出生涯新高的10次三振，順利取得本季第3勝（2敗）。遊騎兵先發柯賓（Patrick Corbin）則投5局失3分，吞下本季第3敗（3勝）。

賈吉此戰4打數2安打2打點，以16轟位居美聯全壘打王，全聯盟僅次於大谷翔平17轟；另外以43分打點與小熊隊的鈴木誠也並列全聯盟第一。他目前的打擊三圍為打擊率.403、上壘率.491、OPS高達1.253，繼續保持罕見的4成打擊率。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球洋基賈吉全壘打勝利

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