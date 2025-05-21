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大谷翔平5月17戰狂炸10轟趕進度　道奇打擊教練點出最大改變

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在5月展現強勢打擊火力，單月敲出10轟、目前以17發全壘打獨居聯盟榜首。而他的火燙表現背後，道奇打擊教練范斯科約克（Robert Van Scoyoc）的觀察與溝通亦扮演重要角色，他也特別點出大谷翔平4月與5月不同在於改善追打壞球的情況。

范斯科約克自去年起與大谷密切合作，他受訪時笑說：「翔平每晚都能做出難以置信的事情，現在已經沒有什麼會讓我感到驚訝了。正因如此，我從不對他下定論說『你應該要這樣做』。」

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但他強調自己並非旁觀者：「我們會持續開放地溝通。翔平在整個賽季中，會經常調整自己在打擊區的站姿角度。如果我觀察到他面對投手時的站位太開或太收，我會找他聊一聊。因為身體角度若出現偏差，不僅會打亂揮棒節奏，也容易對壞球出手。但翔平非常細膩，對自己的動作掌握得很好，大多時候他都能自行調整回來。」

大谷本人也曾多次表示，打擊姿勢是他最重視的部分。他的持論是：「打擊有85%是在打擊姿勢來決定的。」只要站姿正確，觀察投手來球的路徑就會清晰，也更容易出手打到該打的球。反之，如果站姿不對，就容易出手打到壞球。

回顧4月，大谷常被觀察到追打壞球；但進入5月後，他簡化打擊動作，成功把壞球放掉，專注處理失投球與甜球，狀態穩定提升。

范斯科約克說：「他現在很準確地選球，能確實針對好球帶的球出棒。只要他維持這個方式，基本上就會維持良好的打擊節奏。」

關鍵字： 大谷翔平道奇打擊全壘打教練

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