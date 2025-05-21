柚香林萌發威！林昀儒、高承睿5局力退中國　闖世錦賽男雙8強

▲林昀儒、高承睿力退中國組合，挺進世錦賽男雙8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

首度搭檔出戰世界桌球錦標賽的「柚香林萌」林昀儒、高承睿，今（21）日凌晨在男雙16強賽交手中國組合梁靖崑、黃友政，儘管「柚香林萌」首局還未進入狀態，以3比11讓出，但接下來以11比8、13比11連下2局率先聽牌，第4局雖錯過賽末點被逼到決勝局，最終仍以11比4勝出，勇闖8強。

台灣一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年初的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，潛力相當驚人，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子。

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「柚香林萌」今日凌晨16強賽碰上中國新興組合梁靖崑、黃友政，雙方都是「1左1右」的搭配，小林與梁、黃還是山東魏橋的隊友，今年1月才攜手贏下中國乒超冠軍，彼此都很熟悉。

林昀儒、高承睿首局還未進入狀況，戰局意外呈現「一面倒」，以3比11讓出。兩人次局重整旗鼓，以5比3開局，一度7比8遭反超，也能冷靜應對再扳平比數，在8比8後連下3分，11比8扳回一局。

來到第3局，林昀儒、高承睿陷入1比5落後，一路在對手背後苦追，以5比10被逼出5個局點，但兩人展現強大韌性，硬是扳成了10平，重挫中國組合的士氣，反以11比10取得局點，最後以13比11拿下，總局數2比1聽牌。

林昀儒、高承睿第4局開局打出4比0攻勢，隨後雙方上演中遠台「極致對決」，由「柚香林萌」技高一籌，將比數改寫為5比1，可惜沒能維持領先優勢，在局末被扳成10平，雖率先以11比10取得賽末點，卻沒能把握住，反以13比15被逼到決勝第5局。

進入第5局，林昀儒、高承睿打出4比1攻勢重振士氣，並持續拉開分差，小林連續強攻讓中國新生代左手黃友政無力招架，將比數改寫為7比3，隨後對手出界和掛網失誤，差距進一步來到9比3，「柚香林萌」以10比4獲得6個局點，最終由小高終結了比賽，11比4鎖定勝局，搶下8強門票，讓熬夜看球的台灣球迷興奮不已。