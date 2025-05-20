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陳禹勳生日夜寫紀錄！救援超車傳奇名將　味全延長賽持續不敗

▲味全龍投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

▲味全龍投手陳禹勳。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅主場交手味全龍，兩隊戰到延長賽第10局才分出勝負，吉力吉撈．鞏冠6局擊出安打率隊先馳得點，10局上再擊出安打，攻下保險分，獲選單場MVP。味全龍終場3比1勝出，本季在延長賽3戰全勝。

統一獅今天由郭俊麟先發，這是他傷後復出第2場出賽，表現更優於首戰，開局解決前10名打者中的9人，4局一度面臨一三壘有人危機，但製造游擊飛球阻斷對方攻勢。

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不過5局上準備上場時，郭俊麟發現手指有破皮情形，儘管仍想續投，教練團保險起見仍換投，吳承諭接手登板。

龍隊則由曹祐齊先發，主投6局僅被擊出2支安打，另有2次四壞球、2次觸身球，無失分退場。

吉力吉撈．鞏冠在6局敲安率隊破蛋，不過7局下林岱安適時二壘長打追平比數。兩隊戰到9局1比1平手進入延長賽。

10局上突破僵局，郭天信敲安護送跑者上到三壘，李凱威內野滾地球，帶回關鍵1分率隊超前，吉力吉撈．鞏冠補上安打，再添1分追加保險。

10局下，陳禹勳登板關門，雖投出保送，但順利解危，總計面對4人次飆出2次三振，無失分，拿下本季第2次救援成功。

陳禹勳今天迎36歲生日，生涯累計125次救援，超越前中職傳奇洋將賈西，獨居救援榜第3。賈西球員時期曾效力味全龍、統一獅，過去在統一獅譯名為凱撒，生涯累積124次救援；2023年來台擔任味全龍投手教練，今年轉任為國際球探。

關鍵字： 棒球延長賽統一獅味全龍陳禹勳中職

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