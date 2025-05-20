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二軍／王念好、戴培峰開轟！悍將5比1勝兄弟

▲▼ 王念好 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將王念好 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟二軍今天對戰富邦悍將二軍，盧孟揚二軍出賽，主投5局，被敲4安，但先後遭王念好、戴培峰開轟，失掉2分。悍將則由陳仕朋先發，3.1局失1分。悍將終場5比1勝出。

王念好在5月10日升上一軍，不過至今只獲得3場出賽、1場先發機會，累計僅4打席1安打。

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他今天趁球隊休兵日到二軍維持手感，擔任3棒、鎮守三壘，比賽後半段移防一壘，首局首打席就開轟，7局第4打席也擊出1分打點安打，此戰雙安貢獻2分打點。

戴培峰膝傷5月10日下二軍，今天首場復健賽先發蹲捕扛4棒，連2打席都有安打，包括3局擊出全壘打。他於5局結束後退場，由蕭憶銘接替蹲捕。

陳仕朋腰部不適錯過開季，此役為二軍第3場出賽，球數拉到68球，雖在第2局稍遇亂流，先後被曾頌恩與馬鋼擊出安打，接著在2人出局後投出四壞球與觸身球保送，失掉1分，但最終成功製造滾地球化解滿壘危機。

4局上，陳仕朋再度遭馬鋼擊出安打，隨後又投出四壞球保送，捕手及時上演阻殺化解危機。馬鋼今天3安猛打賞，表現為全隊最亮眼。

陳仕朋隨後退場，結束此戰投球任務。此役他主投3.1局，被擊出4支安打，送出3次四壞球保送，失1分責失，球速最快142公里。

兄弟後援投手呂彥青近期也開始投復健賽，今天是傷後第二場出賽，8局登板面對4人次，被敲1安無失分，球速最快138公里。

悍將另一名傷兵歐書誠首度復出實戰，中繼1局面對4人次，被敲1安，無失分，球速最快142公里，奪中繼成功。

投手教練郭勇志日前點名岳少華、王尉永最快本周上一軍，今天也相繼登板，前者接替陳仕朋上場，在4局1出局一壘有人時登板，順利拆彈拿下勝投。

王尉永傷後第4場出賽，後援1局被敲2安，但沒失分，球速最快146公里，拿下中繼成功。球團稍早也異動，將他列入新註冊名單，范柏絜下二軍。

關鍵字： 棒球二軍熱身賽中信兄弟富邦悍將

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