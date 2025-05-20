林昀儒、鄭怡靜3比1力退南韓組合　勇闖世錦賽混雙8強

▲台灣黃金混雙林昀儒、鄭怡靜挺進世錦賽8強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜在今年桌球世錦賽再次合體，今（20）日交手南韓組合吳晙誠、金娜英，以11比4、11比7連下2局聽牌，第3局在6比6後連丟5分，被追回1局，所幸第4局及時回穩，以11比9終結了比賽，挺進混雙8強，下一場將強碰巴黎奧運銅牌組合林鐘勳、申裕斌。

林昀儒、鄭怡靜今日都面臨1日多賽，兩人首場賽事是混雙16強賽，交手南韓吳晙誠、金娜英，開賽就打出4比0攻勢，穩定保持領先，以10比4取得6個局點，11比4先下一城。

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進入次局，林昀儒、鄭怡靜再拉出5比0猛攻，對手靠著小林擰拉出界失誤才打破鴨蛋，不過局中一度被逼近到6比5，形成拉鋸，8比7後雙方多拍來回，台灣組合搶下分數而士氣大振，10比7逼出3個局點，11比7再拿1局，總局數2比0聽牌。

林昀儒、鄭怡靜第3局遇上亂流，5比4領先後，對手喊出暫停，暫停後被追成6比6，之後台灣組合連丟5分，6比11讓出。

來到關鍵第4局，雙方你來我往，局中靠著對手失誤，林昀儒、鄭怡靜7比5領先，隨後掉了1分後果斷喊出暫停，暫停過後逐步拉開分差，10比7獲得3個賽末點，儘管被化解了兩個，最終仍以11比9鎖定勝局，挺進混雙8強，下一輪對手是南韓奧運銅牌組合林鐘勳、申裕斌。