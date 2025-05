炸466英呎超遠全壘打達成生涯300轟　舒瓦伯：還會有更多的

▲費城人當家重砲舒瓦伯(Kyle Schwarber)今天達成生涯300轟的里程碑。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

台灣時間20日上午,費城費城人客場會師科羅拉多洛磯,比賽中一直處於落後的費城人靠著波姆(Alec Bohm)8局上半超前兩分砲外加舒瓦伯(Kyle Schwarber)達陣生涯300轟里程碑的領銜下,9比3上演逆轉秀收下比賽,喜迎4連勝。

