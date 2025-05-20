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炸466英呎超遠全壘打達成生涯300轟　舒瓦伯：還會有更多的

▲費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）今天達成生涯300轟的里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人當家重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）今天達成生涯300轟的里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間20日上午，費城費城人客場會師科羅拉多洛磯，比賽中一直處於落後的費城人靠著波姆（Alec Bohm）8局上半超前兩分砲外加舒瓦伯（Kyle Schwarber）達陣生涯300轟里程碑的領銜下，9比3上演逆轉秀收下比賽，喜迎4連勝。

費城人打線前7局遭到洛磯先發弗里蘭（Kyle Freeland）與中繼柏德（Jake Bird）聯手壓制僅得2分，而自家先發桑切斯（Cristopher Sánchez）則繳出6局失3分、飆7K的不俗成績，前7局打完洛磯3比2保有領先。

戰況在8局上半風雲變色，費城人首名打者卡斯提亞諾斯（Nick Castellanos）擊出安打後靠著暴投進佔二壘，1出局後波姆鎖定洛磯後援哈爾沃森（Seth Halvorsen）內角88.2英哩偏甜滑球，大棒一揮掃出中外野兩分砲逆轉比數，隨後開路先鋒透納（Trea Turner）再補上一支2分打點適時安打，取得6比3領先。

9局上半費城人打線攻勢再起，首棒打者舒瓦伯在滿球數時咬中亞歷山大（Scott Alexander）91.5英哩紅中伸卡球，一棒扛出右外野大牆形成466英呎超遠轟，生涯300轟正式達陣，舒瓦伯成為現役第11位達成此創舉的球員；這也是本賽季大聯盟第三長的全壘打，僅次於天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）484英呎和賈吉（Aaron Judge）468英呎。

費城人進攻還未停歇，索沙（Edmundo Sosa）在2壘有人的情況下也敲出本季首轟，費城人8、9兩局合計猛攻7分，下個半局班克斯（Tanner Banks）投出3上3下關門成功，最終費城人9比3上演逆轉秀收下比賽，喜迎4連勝。

「這是一個很酷的里程碑，」舒瓦伯賽後說道，「我覺得最重要的是，還有更多的成就會來，如果問12歲的Kyle之後會不會達成300支全壘打，我會說可能不會，對吧？但我一直愛這項運動，當時我不知道會有什麼樣的未來，但這一切對我來說真的很慷慨。」

「有很多事情必須順利進行，」舒瓦伯最後表示，「所以我不太去想那些，我每天就是和這些人一起過日子，顯然，我的目標是和他們一起贏得一個冠軍。」

關鍵字： MLB費城費城人舒瓦伯

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