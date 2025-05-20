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雷霆SGA與灰狼蟻人爭西冠　美媒：慢版一分錢對決年輕版喬丹

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、灰狼「蟻人」艾德華茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大與灰狼「蟻人」艾德華茲的對決，是西區冠軍賽的一大焦點。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA西區冠軍賽明（21）日開打，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）的對決成為焦點，《雅虎體育》記者古德威爾（Vincent Goodwill）形容這是慢版哈達威（Penny Hardaway）對上年輕版喬丹（Michael Jordan）。

西區冠軍賽將上演新生代超級球星正面交鋒，頭號種子雷霆在主場迎戰第6種子灰狼。雷霆前一輪搶七戰以125比93痛宰金塊，僅用18分鐘就拉開勝負差距，全場迫使丹佛發生22次失誤，防守壓迫力驚人。

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奧克拉荷馬當家一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大近3戰場均飆破32分、命中率超過60%，用高效率表現回應外界過去對他「靠罰球吃飯」的質疑。主帥戴格諾特（Mark Daigneault）點出，「我們的壓迫防守是勝負關鍵……球員們沒有被G7的喧囂干擾，展現了成熟的心理素質。」

▲▼灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲是灰狼靈魂人物，本季季後賽展現全面攻防影響力。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼則一路強勢挺進，前兩輪連斬湖人與勇士，「蟻人」艾德華茲今年季後賽繳出場均26.5分、8籃板和5.9助攻，是球隊攻防兩端的靈魂人物。不過他在對勇士的系列戰G5出現多達7次失誤，這點勢必會成為雷霆防守重點。

「SGA」與「蟻人」風格迥異，卻同樣具備扛起球隊的能力與影響力。艾德華茲經常在場上替隊友打氣，吉爾吉斯-亞歷山大則習慣在賽後受訪時把隊友帶上鏡頭，展現團隊精神。他們都用各自的方式，將自己與隊友推上主角舞台。

雷霆去年就成為聯盟史上最年輕的西區龍頭，3大主力年紀最大的是26歲的「SGA」，灰狼頭牌艾德華茲則僅23歲。兩隊本季例行賽交手4次各取得2勝，雙方最後一次對戰已是今年2月，因此參考價值不高，也增添這個系列賽的不確定性。

▲金塊約基奇，雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大被美國媒體形容為慢版哈達威 。（圖／達志影像／美聯社）

本季才來到明尼蘇達的禁區大將藍道（Julius Randle），自融入灰狼體系後，幫助球隊拿下17勝4敗，他季後賽表現更是亮眼，場均24分、命中率51%，不過他將面對雷霆強悍防守的考驗，第1道關卡是榜眼長人霍姆葛倫（Chet Holmgren），藍道是否能延續高效率，將成系列戰勝負關鍵之一。

從整體陣容來看，雷霆與灰狼都是本季少數能維持健康與深度的隊伍，對比受傷病困擾的金塊與勇士，更顯難能可貴。兩軍在例行賽與季後賽皆展現穩定輪替與整體化攻守。《雅虎體育》記者古德威爾則相當期待「準」MVP吉爾吉斯-亞歷山大對上聯盟最有魅力的性格球星艾德華茲，他形容這是慢版「一分錢」哈達威對決年輕版「籃球之神」喬丹。

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander明尼蘇達灰狼Anthony Edwards

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