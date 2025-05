大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

▲大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇20日(台灣時間)迎戰響尾蛇,大谷翔平本季第17轟,獨佔全壘打榜第一,貝茲(Mookie Betts)單場雙響,不過道奇投手群仍崩盤,以5比9落敗,吞下本季首度4連敗。

17 for 17



Shohei Ohtani's Major League-leading 17th home run of the year! pic.twitter.com/2a5pmgTaJ3