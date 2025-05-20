大谷翔平17轟獨居榜首！貝茲單場雙響　道奇仍吞本季首度4連敗

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇20日（台灣時間）迎戰響尾蛇，大谷翔平本季第17轟，獨佔全壘打榜第一，貝茲（Mookie Betts）單場雙響，不過道奇投手群仍崩盤，以5比9落敗，吞下本季首度4連敗。

17 for 17



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首局道奇外野發生尷尬失誤，蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）擊出飛球，金慧成與剛傷愈復出的赫南德茲（Teoscar Hernández）都未能處理飛球，導致球落地形成二壘安打，被攻下1分，奈勒（Josh Naylor）隨後擊出滾地球也送回1分。

響尾蛇2局上由佩多莫（Geraldo Perdomo）擊出高飛犧牲打再下一城。道奇3局上換上納克（Landon Knack）接替德雷爾（Jack Dreyer）也無法止住響尾蛇猛攻，古力歐（Lourdes Gurriel Jr.）、莫雷諾（Gabriel Moreno）都開轟重擊，比分擴大至7比0。

台美混血強打卡洛爾4局上掃出右外野線邊深遠安打直衝三壘，本季第6支三壘安打，不過火力未能延續留下殘壘。

貝茲4局下轟出陽春砲，道奇追成1比7，這也是團隊本場首安。大谷翔平6局下也開砲，本季第17發全壘打，擊球初速107.4英里，飛行距離389英尺、仰角28度。原本他以16轟與費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）並列第一，現在追加1轟取回獨佔優勢。貝茲（Mookie Betts）隨後也開砲，演出「背靠背全壘打」，單場雙響砲，幫助道奇追成3比7落後。

響尾蛇8局上靠著佩多莫兩分砲，再度拉開至9比3。

道奇9局下靠著弗里曼（Freddie Freeman）二壘安打發動一波攻勢，史密斯（Will Smith）掃出安打推進，赫南德茲擊出滾地球送回1分，艾德曼（Tommy Edman）隨後敲安打再添1分。為了阻擋道奇攻勢，響尾蛇這時推派米勒（Shelby Miller）登板，成功讓金慧成擊出滾地球，最終以5比9落敗。

大谷翔平此戰4打數1支全壘打，貢獻1打點、1得分，打擊率.312，累計17轟、10次盜壘，OPS1.078。