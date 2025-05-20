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連兩戰因消極跑壘錯失良機　大都會索托遭批評後強烈反擊

▲大都會索托（Juan Soto）近期對陣洋基、紅襪的比賽皆發生消極跑壘而遭批評。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會索托（Juan Soto）近期對陣洋基、紅襪的比賽皆發生消極跑壘而遭批評。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

近期紐約大都會的進攻表現可謂差強人意，在今天（台灣時間20日）客場1比3不敵波士頓紅襪後，他們已經連續6場比賽得分不超過3分，對球隊更雪上加霜的是，超級強打索托（Juan Soto）連續兩場比賽因消極跑壘遭到不少批評，賽後記者問索托為何最近幾場比賽沒有從打擊區全力奔跑時，他也作出了回應。

19日交手洋基的比賽中，索托於8局上半擊出二壘方向滾地球，他並未全力衝刺隨後遭到刺殺；今天對陣紅襪的比賽中，索托在6局上半擊出一記初速102英哩的平飛球直擊左外野「綠色怪物」，索托站在打擊區上一陣子，但球卻打在牆面約三分之二高的地方彈回場內，索托最終只跑上一壘，形成最遠一壘安。

「他以為那球出去了，」大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）先是為其緩頰，「但那時有風，而且這座球場的環境跟其他球場不一樣，不管在哪個球場，在這裡特別明顯，有那面牆在你得立刻衝出打擊區，所以，是的，我們會討論這件事。」

隨後索托在記者提問環節時，否認自己在跑壘期間有偷懶的情形，「我覺得我一直很努力在跑，」索托說，「如果你今天看比賽的話，你可以看出來。」

季前索托與大都會簽下為期15 年、總值7.65 億美元的天價合約，但他本季並沒有打出相符表現，他自5月9日以後就沒有單場多安打的成績，目前賽季打擊三圍為.246/.376/.463，累積8支全壘打與20分打點。

關鍵字： MLB紐約大都會索托

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