連兩戰因消極跑壘錯失良機　大都會索托遭批評後強烈反擊

▲大都會索托(Juan Soto)近期對陣洋基、紅襪的比賽皆發生消極跑壘而遭批評。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近期紐約大都會的進攻表現可謂差強人意,在今天(台灣時間20日)客場1比3不敵波士頓紅襪後,他們已經連續6場比賽得分不超過3分,對球隊更雪上加霜的是,超級強打索托(Juan Soto)連續兩場比賽因消極跑壘遭到不少批評,賽後記者問索托為何最近幾場比賽沒有從打擊區全力奔跑時,他也作出了回應。

"I think I've been hustling pretty hard"



Juan Soto disputed the hustle criticism despite Carlos Mendoza saying he will talk to Soto about not hustling out of the box on a ball off the green monster tonight pic.twitter.com/DrOqm6BrFj [廣告]請繼續往下閱讀... May 20, 2025

19日交手洋基的比賽中,索托於8局上半擊出二壘方向滾地球,他並未全力衝刺隨後遭到刺殺;今天對陣紅襪的比賽中,索托在6局上半擊出一記初速102英哩的平飛球直擊左外野「綠色怪物」,索托站在打擊區上一陣子,但球卻打在牆面約三分之二高的地方彈回場內,索托最終只跑上一壘,形成最遠一壘安。

Juan Soto seemed completely disengaged during the Subway Series pic.twitter.com/lFo7EsWfl9 — Chris Rose Sports (@ChrisRoseSports) May 19, 2025

「他以為那球出去了,」大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)先是為其緩頰,「但那時有風,而且這座球場的環境跟其他球場不一樣,不管在哪個球場,在這裡特別明顯,有那面牆在你得立刻衝出打擊區,所以,是的,我們會討論這件事。」

"I think I've been hustling pretty hard. If you see it today, you could tell."



Juan Soto on the criticism he's faced for his lack of hustle



(via @SNYtv)pic.twitter.com/Q3XJ281YnZ — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 20, 2025

隨後索托在記者提問環節時,否認自己在跑壘期間有偷懶的情形,「我覺得我一直很努力在跑,」索托說,「如果你今天看比賽的話,你可以看出來。」

季前索托與大都會簽下為期15 年、總值7.65 億美元的天價合約,但他本季並沒有打出相符表現,他自5月9日以後就沒有單場多安打的成績,目前賽季打擊三圍為.246/.376/.463,累積8支全壘打與20分打點。