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今年NBA總冠軍必屬「湖人舊將」　卡魯索、布萊恩有望添第2冠

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽還沒開打，但有一件事能確定，今年的歐布萊恩金盃將屬於「前湖人」球員。挺進分區冠軍賽的4隊尼克、溜馬、雷霆與灰狼陣中，都有1位曾身披紫金戰袍的球員，分別是哈特（Josh Hart）、布萊恩（Thomas Bryant）、卡魯索（Alex Caruso）和藍道（Julius Randle）。

隨著塞爾提克止步東區準決賽，NBA已連續7年無球隊能衛冕總冠軍，聯盟進入「百家爭鳴」的時代。美國媒體《ClutchPoints》還注意到一件有趣的事，那就是今年的歐布萊恩金盃得主中，肯定會有「湖人舊將」。

▲灰狼艾德華茲、藍道，勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲前湖人球員藍道幫助灰狼挺進西區冠軍賽，本季有望首次捧盃。（圖／達志影像／美聯社）

尼克主將之一哈特、灰狼前場得分手藍道，兩位當年都是湖人苦心培養的年輕主力，最終在2019年被打包送往鵜鶘，成為換取明星長人戴維斯（Anthony Davis）的交易籌碼。

雷霆後場「大鎖」卡魯索（Alex Caruso）的故事更勵志，他從一名發展聯盟「雙向合約」球員，硬是打出名堂，最終在2020年成為湖人奪冠的關鍵拼圖之一，憑藉強悍防守與無私打法贏得總冠軍戒，如今他也有望幫助西區霸主雷霆奪下自2008年搬遷至奧克拉荷馬後的首冠。

▲▼雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡魯索從發展聯盟拚到奪冠，現已成雷霆防守中樞。（圖／達志影像／美聯社）

目前效力溜馬的布萊恩生涯則兩度披上紫金戰袍，分別在菜鳥季和2022年短暫回鍋，2023年被交易至金塊並隨隊奪冠，他早已嚐過封王滋味。

這4人皆有「紫金血脈」。不論最終由哪隊登頂，註定會有一位「前湖人」球員舉起今年的總冠軍金盃。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Julius RandleJosh HartAlex CarusoThomas Bryant

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