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千賀滉大強風中請纓投滿百球仍吞敗　連16場自責2分內紀錄中止

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

紐約大都會隊日籍投手千賀滉大於20日（台灣時間）在客場迎戰波士頓紅襪，主投6局失3分，苦吞本季第3敗。他也因此中止連續16場比賽自責分低於2分的隊史紀錄，賽後防禦率由1.02上升至1.43，仍在國聯排名第1、大聯盟總排名第3。

這場比賽在強風席捲的芬威球場進行，千賀面臨不小挑戰。他於首局被攻佔二、三壘後，靠內野滾地球丟掉1分，又被5棒史托瑞（Trevor Story）擊出適時安打再失1分。2局下再度遭遇攻勢，被杜蘭（Jarren Duran）敲出右線三壘安打，失掉第3分。

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儘管前兩局遭遇亂流，千賀之後穩住陣腳，3局無人出局時成功化解得點圈危機，4局也在2出局滿壘的情況下脫身。5局順利讓紅襪三上三下後，他主動向教練團請纓續投：「當時投了大約90球，感覺狀況還可以，我想多拿幾個出局數。」最終他在第6局再度投出三上三下，全場總計投出100球。

千賀透露當天強風確實造成困擾：「直球容易飄高，指叉球也掉得更厲害，整場比賽幾乎是在拼命尋找好球帶。」他表示雖然過去在日本也遇過類似風勢，但這場比賽仍讓他感受到久違的挑戰：「可能一開始太在意風勢，前段比賽節奏不理想。不過我後來靠過去經驗調整出機制，至少讓比賽沒有徹底崩盤。」

雖然最後吞敗，大都會也苦吞2連敗，千賀仍為後段內容感到肯定：「中段調整了投球機制，在思考如何與打者對決的過程中慢慢找回感覺。」

關鍵字： 大都會千賀滉大波士頓紐約敗戰

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