高承睿「讓2追4」大逆轉希臘牙醫　首闖世錦賽男單32強

▲高承睿大逆轉挺進世錦賽男單32強。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

「柚子同學」高承睿昨晚在桌球世錦賽男單次輪上演「讓2追4」的大逆轉戲碼，面對45歲的希臘老將吉歐尼斯，雙方激戰超過1小時，小高展現強大韌性，最終以9比11、10比12、11比7、11比5、11比7、11比9勝出，順利挺進32強，下一輪對手是巴黎奧運男單銀牌得主莫雷加德。

台灣二哥高承睿本屆世錦賽「雙線出擊」，昨日先聯手一哥林昀儒以3比1擊敗斯洛伐克組合皮斯傑、澤林卡，晉級男雙16強，深夜再出戰男單賽事，對手是45歲的希臘「牙醫」吉歐尼斯，對方因近年僅參加大滿貫和奧運等重要大賽，世界排名下滑至151。

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高承睿前2局在局末都取得領先，卻因急於求勝，反倒被對手逆轉，以9比11、10比12連失兩局。不過戰局在次局結束後發生變化，吉歐尼斯申請傷停，賽事因此中斷約10分鐘，比賽重新開始後，小高展開反攻，以11比7、11比5、11比7迅速連下3局，反倒以3比2率先聽牌。

高承睿第6局一度陷入5比9的落後局面，還好他保持冷靜，正手連續發力連拿6分，以11比9鎖定勝局，完成讓2追4的大逆轉，生涯首度挺進世錦賽32強，不過下一輪就要強碰瑞典「六角戰士」莫雷加德，對方是去年巴黎奧運的男單銀牌得主。