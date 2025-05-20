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騎士必須「跨越瓶頸」　總裁盼莫布里成為奪冠關鍵推手

▲莫布里（Evan Mobley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫布里（Evan Mobley）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

東區龍頭克里夫蘭騎士今年季後賽止步次輪，營運總裁奧特曼（Koby Altman）近期受訪時表示，球隊重塑了進入總決賽的期望，希望把這種氣勢帶到明年的季後賽，「我們必須改寫這個故事，必須跨過那道坎。」

「我想我們都同意，沒有人在賽季開始前預測我們會成為東區第一種子，我不認為有人預測我們會贏下64場比賽，」奧特曼說道，「正因為我們表現太好，才重塑了進總決賽的期望，我想在座的每個人都看到了我們具備奪冠潛力，而這對我們來說是一個全新的局面。」

「我們重新建立了這樣的期望，而現在我們必須承擔它，我認為這正是我們想處在的位置，並希望把這種氣勢帶到明年的季後賽中，要知道我們必須改寫這個故事，必須跨過那道坎。」奧特曼接著表示。

奧特曼作為營運總裁，近年來幫助騎士打造出由米歇爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）、賈蘭（Darius Garland）以及艾倫（Jarrett Allen）組成的強硬核心陣容；他們已經並肩作戰3個賽季，在例行賽中展現出強勁實力，在主帥亞特金森（Kenny Atkinson）獲選年度最佳教練的今年賽季，騎士戰績提升了16勝，並在睽違9年後再次成為東區頭號種子。

奧特曼隨後提到像印第安納、丹佛、波士頓和奧克拉荷馬等球隊，他們的核心球員在取得成功前也都經歷過成長的陣痛。

談到對上溜馬系列賽中的關鍵因素，奧特曼指出G2尾聲，溜馬靠著主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在終場前1.1秒投進致勝三分，以120比119逆轉險勝，「G2那次罰球後的回搶籃板，正是我們需要達到的專注與求勝意識的層次，這會困擾我們，會讓我們難以釋懷。」

雖然米歇爾經常成為鎂光燈焦點，但奧特曼最後認為騎士的命運卻更仰賴莫布里的進一步成長，莫布里今年被選為年度最佳防守球員，打出突破性的一季，場均18.5分、9.3籃板，首次入選全明星賽。

「我們球隊的走向會與莫布里的成長同步，而我們已經與他有過這樣的對話，」奧特曼提及，「到了季後賽，我們需要他做得更多，不只是每場出手13次而已，對莫布里來說這是一個新的階段。」

「我們認為他還能更上一層樓，所以接下來總教練將推動他的休賽季訓練計劃，我們對此非常興奮，我們預期會看到他在內部有更多的成長，我們也相信他是聯盟最出色的大前鋒之一。」奧特曼最後說道。

關鍵字： NBA克里夫蘭騎士

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