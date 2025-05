騎士必須「跨越瓶頸」　總裁盼莫布里成為奪冠關鍵推手

▲莫布里(Evan Mobley)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

東區龍頭克里夫蘭騎士今年季後賽止步次輪,營運總裁奧特曼(Koby Altman)近期受訪時表示,球隊重塑了進入總決賽的期望,希望把這種氣勢帶到明年的季後賽,「我們必須改寫這個故事,必須跨過那道坎。」

May 19, 2025

「我想我們都同意,沒有人在賽季開始前預測我們會成為東區第一種子,我不認為有人預測我們會贏下64場比賽,」奧特曼說道,「正因為我們表現太好,才重塑了進總決賽的期望,我想在座的每個人都看到了我們具備奪冠潛力,而這對我們來說是一個全新的局面。」

「我們重新建立了這樣的期望,而現在我們必須承擔它,我認為這正是我們想處在的位置,並希望把這種氣勢帶到明年的季後賽中,要知道我們必須改寫這個故事,必須跨過那道坎。」奧特曼接著表示。

奧特曼作為營運總裁,近年來幫助騎士打造出由米歇爾(Donovan Mitchell)、莫布里(Evan Mobley)、賈蘭(Darius Garland)以及艾倫(Jarrett Allen)組成的強硬核心陣容;他們已經並肩作戰3個賽季,在例行賽中展現出強勁實力,在主帥亞特金森(Kenny Atkinson)獲選年度最佳教練的今年賽季,騎士戰績提升了16勝,並在睽違9年後再次成為東區頭號種子。

奧特曼隨後提到像印第安納、丹佛、波士頓和奧克拉荷馬等球隊,他們的核心球員在取得成功前也都經歷過成長的陣痛。

談到對上溜馬系列賽中的關鍵因素,奧特曼指出G2尾聲,溜馬靠著主控哈利伯頓(Tyrese Haliburton)在終場前1.1秒投進致勝三分,以120比119逆轉險勝,「G2那次罰球後的回搶籃板,正是我們需要達到的專注與求勝意識的層次,這會困擾我們,會讓我們難以釋懷。」

雖然米歇爾經常成為鎂光燈焦點,但奧特曼最後認為騎士的命運卻更仰賴莫布里的進一步成長,莫布里今年被選為年度最佳防守球員,打出突破性的一季,場均18.5分、9.3籃板,首次入選全明星賽。

「我們球隊的走向會與莫布里的成長同步,而我們已經與他有過這樣的對話,」奧特曼提及,「到了季後賽,我們需要他做得更多,不只是每場出手13次而已,對莫布里來說這是一個新的階段。」

「我們認為他還能更上一層樓,所以接下來總教練將推動他的休賽季訓練計劃,我們對此非常興奮,我們預期會看到他在內部有更多的成長,我們也相信他是聯盟最出色的大前鋒之一。」奧特曼最後說道。