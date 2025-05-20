溜馬鐵粉遭尼克迷當街霸凌　哈利伯頓「暖男舉動」感動球迷

▲溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）邀請球迷觀看東區冠軍戰第4戰。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約尼克在台灣時間17日季後賽第二輪G6中，以119比81大勝塞爾提克晉級東區冠軍戰，賽後紐約球迷在街上大肆慶祝，當時一名溜馬球迷佩雷斯（Hans Perez）走在路上正好經過，沒想到突然被尼克球迷丟垃圾袋並出言辱罵，這段影片在網路上火速瘋傳引起熱議。溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）了解事發經過後做出「暖心舉動」，他邀請佩雷斯與一名親友來現場，一同觀看東區決賽G4。

Tyrese Haliburton is flying out the Pacers fan, who was harassed by New Yorkers for wearing his jersey, to game 4



He’s a firefighter and lifelong Pacers fan



pic.twitter.com/BDg0CcspBR [廣告]請繼續往下閱讀... May 19, 2025

佩雷斯今天在《Pat McAfee Show》節目中亮相，他透露自己是一名消防員，也是溜馬的長期支持者，還展示了手腕上的溜馬刺青；隨後佩雷斯驚喜地接到哈利伯頓的視訊通話，得知自己將被邀請看球的好消息。

「我們整支球隊都想確保你獲得妥善的照顧，所有人都很興奮能見到你，這是我們這幾天討論最多的話題。」哈利伯頓在視訊通話中表示。

Tyrese Haliburton is flying out Pacers fan Hanz Perez to a playoff game after he was hit with trash in New York for wearing his jersey



(Via @PatMcAfeeShow )



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對於佩雷斯遇到被尼克球迷丟垃圾袋的遭遇，哈利伯頓和節目主持人麥卡菲（Pat McAfee）都表示同情。至於是否能從消防局請假，佩雷斯透露，「我想我們可以想辦法安排，」他也感謝哈利伯頓的邀請，並帶頭高呼「Let's Go Pacers（溜馬加油）！」