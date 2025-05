溜馬鐵粉遭尼克迷當街霸凌　哈利伯頓「暖男舉動」感動球迷

▲溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)邀請球迷觀看東區冠軍戰第4戰。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約尼克在台灣時間17日季後賽第二輪G6中,以119比81大勝塞爾提克晉級東區冠軍戰,賽後紐約球迷在街上大肆慶祝,當時一名溜馬球迷佩雷斯(Hans Perez)走在路上正好經過,沒想到突然被尼克球迷丟垃圾袋並出言辱罵,這段影片在網路上火速瘋傳引起熱議。溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)了解事發經過後做出「暖心舉動」,他邀請佩雷斯與一名親友來現場,一同觀看東區決賽G4。

Tyrese Haliburton is flying out the Pacers fan, who was harassed by New Yorkers for wearing his jersey, to game 4 He’s a firefighter and lifelong Pacers fan pic.twitter.com/BDg0CcspBR

佩雷斯今天在《Pat McAfee Show》節目中亮相,他透露自己是一名消防員,也是溜馬的長期支持者,還展示了手腕上的溜馬刺青;隨後佩雷斯驚喜地接到哈利伯頓的視訊通話,得知自己將被邀請看球的好消息。

「我們整支球隊都想確保你獲得妥善的照顧,所有人都很興奮能見到你,這是我們這幾天討論最多的話題。」哈利伯頓在視訊通話中表示。

Tyrese Haliburton is flying out Pacers fan Hanz Perez to a playoff game after he was hit with trash in New York for wearing his jersey



(Via @PatMcAfeeShow )



pic.twitter.com/13cAskkBmj