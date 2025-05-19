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「柚香林萌」世錦賽又贏了！林昀儒、高承睿後來居上闖男雙16強

▲▼台灣桌球一哥林昀儒世錦賽男單、混雙首輪過關 。（圖／翻攝自ITTF國際乒聯）

▲台灣桌球一哥林昀儒世錦賽身兼3項 。（圖／翻攝自ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

首度搭檔出戰世界桌球錦標賽的「柚香林萌」林昀儒、高承睿，今（19）日在男雙次輪對上人高馬大的斯洛伐克組合皮斯傑、澤林卡，首局還未進入狀態，以3比11讓出，還好「柚香林萌」及時調整，以11比2、12比10、11比7連趕3局，總局數3比1挺進男雙16強。

台灣男單一哥林昀儒與二哥高承睿的男雙組合，被球迷戲稱為「柚香林萌」。兩人在今年的新加坡大滿貫賽首度合拍就贏得亞軍，潛力驚人，此次世錦賽再度攜手出擊，名列大會第6種子，今日迎來32強賽事，對手是斯洛伐克組合皮斯傑、澤林卡，首局意外呈現一面倒，「柚香林萌」遭對手壓制，以3比11讓出。

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不過林昀儒、高承睿很快在次局還以顏色，打出8比2猛攻，小林的擰拉讓對手無力招架，小高也得分，繼續將分差擴大到10比2，以11比2將戰局扳平。

▲▼高承睿、林彥均。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

▲台灣桌球二哥高承睿。（圖／翻攝自微博／ITTF國際乒聯）

來到第3局，雙方陷入拉鋸，一路打到8比8平手，靠著對手出界和掛網失誤，林昀儒、高承睿取得10比8、2個局點，但兩個都被化解，雙方回到10平，所幸「柚香林萌」及時穩住，以11比10再逼出第3個局點，總算以12比10拿下這一局，總局數2比1率先聽牌。

林昀儒、高承睿第4局很快拉開5比2領先，對手緊急喊出暫停，不過中後段一度被追到8比7僅剩1分領先，還好叫暫停後就沒再給斯洛伐克組合追分的機會，連續拿分將比數改寫為10比7，最終11比7收下勝利，順利挺進男雙16強。

關鍵字： 世錦賽桌球林昀儒高承睿

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